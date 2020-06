Vakcína proti COVIDU-19 zřejmě nebude fungovat pro starší lidi, kteří jsou jím ohroženi

Průběžné zpravodajství:

24. 6. 2020

- Údaje MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE. 23 23 .6. bylo v ČR registrováno 10 650 nakažených (nárůst za posledních 24 hodin je 89 nákaz) nakažených, v nemocnici bylo 132 osob a 339 osob zemřelo. Nynejší hodnotu R v ČR neznáme.

- Boris Johnson oznámil, že chce otevřít restaurace, kina a hostince v Anglii od 4. července a omezit vzdálenost sociálního distancování, v současnosti 2 metry, na pouhý 1 metr. Je to rozhodnutí politické, v zájmu ekonomiky, z něhož jsou vědci znepokojeni. V současnosti totiž stále Británie registruje až 4300 nových nákaz na koronavirus denně a stále kolem 150 úmrtí denně. Británie nemá žádný efektivní systém pro testování a vystopování kontaktů nakažených, který se považuje za životně důležitý pro zvládání nových nákaz. Britští vědci varují, že uvolnění několika karanténních omezení najednou v takovéto situaci riskuje vznik velké nové vlny nákazy. ZDE









- Vakcína proti COVIDU-19 pravděpodobně nebude dost dobře fungovat u starších lidí, kteří jsou nejvíce ohroženi možností, že vážně onemocní nebo zemřou, konstatovali v britském parlamentě vědci. Bude zřejmě nutné očkovat lidi kolem nich, jako například děti. Vědci musejí zjistit, proč u starších lidí přestává fungovat imunitní systém. Je zjevné, že ve vyšším věku vznikají v lidském organismu záněty. To se zhoršuje, když jste nakaženi koronavirem. Co je ale zdrojem těch zánětů na prvním místě? Na tom musejí vědci pracovat. Starším lidem se budou muset dávat protizánětlivé léky, jako dexametazon. Dosud není jasné, jak vysoké míry imunitní reakce je zapotřebí, aby byla vakcína účinná proti koronaviru i u mladších lidí. ZDE - Americký vládní epidemiolog dr. Anthony Fauci informoval, že USA zvýší testování na COVID-19 navzdory tomu, že Trump chce, aby se testování snížilo, protože se tím objeví "příliš mnoho nákaz".- Země Evropské unie jsou připraveny zabránit Američanům v cestě do Evropy, protože USA epidemii nezvládla. Na koronavirus v USA zemřelo více než 120 000 lidí, to je nejvíce na světě.- Novak Djokovic byl testován pozitivní na koronavirus, uprostřed fiaska tenisové Adria Tour v Srbsku a v Chorvatsku. Nakažená je i jeho žena Jelena a tři další čelní tenisté a dva trenéři.- Dětská nemocnice v Houstonu v Texasu přijímá dospělé nakažené na koronavirus. V Houstonu došlo k zvýšení vážných případů nákazy. V pondělí Texas zaznamenal 5000 nových infekcí.- Soudce nařídil Bolsonarovi, aby nosil roušku.- Více než sto milionů dětí v jižní Asii skončí zřejmě v důsledku pandemie v chudobě, varuje OSN.- Rusko ve středu uspořádá z 9. května odloženou přehlídku Dne vítězství, přestože počet infekcí tam roste.- Írán zaznamenal největší množství infekcí od dubna. V úterý tam na koronavirus bylo registováno 121 nových úmrtí.- Saúdská Arábie dovolí jen místním občanům pouť do Mekky na Hajj.- Německo uvalilo karanténuy na celý okres Gütersloh na západě země poté, co bylo koronavirem nakaženo 1553 zaměstnanců masozpracovatelského provozu firmy Tönnies. Novým uzamčením oblasti bude postiženo asi 360 000 lidí. ZDE - Ve Švédsku poklesla důvěra vlády ve způsob, jímž se postavila vůči koronaviru. Nedošlo tam k uzamčení země a zemřelo tam dosud 5122 osob. Je to daleko více než v sousedních skandinávských zemích.- V Číně bylo v úterý zaznamenáno 22 nových infekcí, z toho 13 v Pekingu. Úřady omezují pohyb obyvatelstva. ZDE