26. 6. 2020 / Beno Trávníček









Příroda mě točí!

Dělá si, co chce, voblbuje tou sukcesí, nebo jak je to divný slovo - nejradši by se rozplizla v nějaký svý tupý rovnováze.

Na mě si fakt vyskakovat nebude!

Vyrazím do lítého boje.

Budu agristou!