Hrozba i Česku: Jak Rusko cíleně destabillizuje západní země

28. 6. 2020

Dokud zůstane Evropská unie silná, Rusko nebude mít nikdy naději, že se mu podaří znovu ovládnout své bývalé středoevropské kolonie



Pokud pochybujete, že nepřátelské cizí mocnosti s nadšením napomohly Británii k jejímu nynějšímu úpadku, doporučuji knihu Shadow State (Stínový stát), oslňující a pečlivou analýzu ruských zásahů do americké a ruské politiky, která vyšla tento týden. Jedna scéna mě pronásleduje, píše Nick Cohen.



Alexander Jakovenko, ruský velvyslanec v Británii od roku 2011, se v roce 2019 vrátil domů. Putin mu udělil Řád Alexandra Něvského a jmenoval ho prezidentem své Diplomatické akademie. Jakovenko vysvětlil svým obdivujícím kolegům, že ho ruský stát odměňuje za to, že rozdrtil Brity na prach. "Bude to trvat opravdu dlouho, než se z toho vzpamatují." Úkol byl splněn a Jakovenko si teď může užívat pocty, které mu udělil vděčný diktátor.

Alexander Jakovenko, ruský velvyslanec v Británii od roku 2011, se v roce 2019 vrátil domů. Putin mu udělil Řád Alexandra Něvského a jmenoval ho prezidentem své Diplomatické akademie. Jakovenko vysvětlil svým obdivujícím kolegům, že ho ruský stát odměňuje za to, že rozdrtil Brity na prach. "Bude to trvat opravdu dlouho, než se z toho vzpamatují." Úkol byl splněn a Jakovenko si teď může užívat pocty, které mu udělil vděčný diktátor.

Zahraniční subverze amerických prezidentských voleb r. 2016 i referenda o brexitu, a bezpochyby i zásahy do amerických prezidentských voleb r. 2020 jsou velmocenskou politickou strategií, není na tom nic ideologického. Rusko chce oslabovat své soupeře šířením chaosu jakýmikoliv prostředky. Pokud si myslíte, že hořkost způsobená postimperiálním úpadkem je silná v Británii, měli byste vidět Rusko. Vzhledem k tomu, že Rusko přišlo po pádu komunismu o své středoevropské kolonie, Putinova touha po moci a jeho agrese jsou příznaky snad nejhorší postimperialistické mstivosti v historii. Rusko bude zneužívat jakýchkoliv sil, které dokáží oslabit jeho oponenty.Po určitou dobu se zdálo, že efektivní zbraní k oslabení Británie je extremní levice. Avšak Rusko brzo poznalo, že skutečné nebezpečí Západu pochází od extremní pravice. Britské probrexitové hnutí bylo extremně pravicové v tom smyslu, že jeho eurofobie byla daleko silnější než eurofobie Le Penové ve Francii či Salviniho v Itálii. Brexitéři v Británii byli jedinou politickou silou v Evropě s realistickou šancí na rozčlenění Evropské unie. A dokud zůstane Evropská unie silná, Rusko nebude mít nikdy naději, že se mu podaří znovu ovládnout své bývalé středoevropské kolonie anebo dosáhnout zrušení sancí EU uvalených po ruské invazi na Ukrajinu.Množství podrobností o ruských výzvědných operacích v Británii, které shromáždil Luke Hardin, je ohromující. Jakovenkovo velvyslanectvi uložilo Sergeji Nalobinovi, aby vytvořil bílého koně, organizaci "Konzervativní přátelé Ruska", která vítala Carrie Symondsovou, nyní matku Johnsonova šestého nebo sedmého dítěte, na své zahradní slavnosti, a Matthewa Eliotta, který založil brexitérskou organizaci Vote Leave. Víme o kontaktech ruského velvyslanectví s Nigelem Faragem a jeho pomocníky Andym Wigmorem a Arronem Banksem díky novinářské práci Carole Cadwalladrové. Avšak Harding dokazuje, jak obrovské kontakty měla brexitérská organizace Leave.EU s Alexandrem Udodem, jehož vláda Theresy Mayové ze země vyhostila jako ruského špiona.Rusku se v roce 2016 podařilo Británii spektakulárně zničit. Brexit způsobil, že se Británie stala irelevantní zemí a na její zahraniční politice už nikomu nezáleží. Stali jsme se něčím jako město se zkorumpovanou policií, jehož zločinci vědí, že nikdy nebudou vyšetřováni. Je ostudné, že musíme spoléhat na novináře jako Harding a Cadwalladrová. Úkolem britských rozvědek MI6 a MI5 je ochraňovat náš demokratický proces před jeho nepřáteli. Ovšem vlády Mayové a Johnsona jim zakázaly vyšetřovat ruské zásahy do brexitérského referenda v roce 2016 z obavy, že by to mohlo vítězství brexitérů zpochybnit. Pokud chcete znát důvod, proč Johnson potlačil zprávu bezpečnostního a výzvědného výboru Dolní sněmovny o ruských zásazích v Británii, je jím tohle.A to, co platí o brexitu, platí i o Trumpovi. Harding odhaluje, že Mayová i Johnson utekli co nejdále od důkazů poskytnutých bývalým britským špionem Christopherem Steelem o ruské podpoře Trumpa v roce 2016. Ta analýza tohoto bývalého špiona byla příliš horká. Riziko, že se Trump naštve, bylo příliš vysoké.Johnson a jeho mafiáni nepotřebovali Rusko, aby jim nařizovalo, aby rozbili Evropskou unii. Hnaly je jejich vlastní fantasmagorie. To zajistí, že uprostřed ekonomické krize způsobené pandemií bude Británie zasažena ještě hospodářským úpadkem způsobeným brexitem bez dohody.Politicky připravil brexit britskou vládnoucí třídu o schopné lidi a o talenty právě ve chvíli, kdy bylo schopných lidí nejvíce zapotřebí. Johnson provedl v Konzervativní straně čistku: vyloučil dva bývalé konzervativní ministry financí, bývalého ministra spravedlnosti,ministra školství a ministra pro mezinárodní rozvoj jen proto, že byli proti vypadnutí z EU bez dohody. Jedinou kvalifikací členů jeho vlády je loajalita vůči panu šéfovi. Ptal jsem se schopných řadových konzervativních poslanců, proč se nepodílejí na organizaci vládních akcí proti pandemii, a bylo mi vysvětleno, že je Johnson nechce, protože se obává, že by trvali na rozumné dohodě s EU.Rusko udělalo ve snaze zničit Británii všechno, co bylo v jeho silách. Ovšem podplácet či manipulovat Borise Johnsona nemuselo. Rusko vědělo velmi dobře, čeho je ten člověk sám schopen. Tak už nemuselo dál dělat nic.