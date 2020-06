26. 6. 2020

Pokud to, co publikujete, přispívá k dezinformačním narativům, pak jste dezinformátory, napsala Molly McKewová.

Tento týden přišly zprávy, že informační operace Kremlu možná v roce 2020 přesouvají pozornost k identifikaci konspirací a užitečných narativů vzniklých mezi Američany a využití menších sítí většinou jednorázových účtů na sociálních sítích k jejich amplifikaci, místo masivního investování do tvorby vlastních narativů prosazovaných skrze vlastní falešnou identitu a stálý účet, jak to dělaly v roce 2016. Proč ztrácet spoustu času psaním originálních textů, když mohou opsat vaše domácí úkoly?

Hlavní je zde myšlenka, že dezinformace selhává, pokud odmítáme být součástí mašinérie a chování, které jsou pro její funkce zásadní.

Řečeno jinak: Nechcete být dezinformací, nebo palivem pro šíření dezinformací.

Takže je čas podívat se zde na jiný faktor: Že si potřebujeme dávat větší pozor, zda a kdy naše vlastní příspěvky podporují narativy prosazované nepřáteli a zhoubnými aktéry, co to znamená a co bychom s tím měli dělat.

V roce 2016 se informační operace Kremlu soustředily na řadu narativů, aby shromáždily podporu pro kandidáta Trumpa a rozdělily opozici proti němu. Ale ve veškerých diskusích o tom, jak narativy Kremlu pomohly Trumpovi, bylo mnohem méně pozornosti věnováno narativům, které se zaměřily na levici a progresivisty. Existovaly dva hlavní směry tohoto úsilí.

Za prvé, kampaně podporované Kremlem zesilovaly rozdíly uvnitř Demokratické strany podporou Bernieho Sanderse (a kandidáty třetích stran jako Jill Steinové ze Strany zelených) proti Hillary Clintonové a nátlakem na progresivisty, aby ji nevolili (buď aby vůbec nevolili, nebo aby volili Trumpa či třetí strany). Než senátor Sanders odstoupil ze soutěže o nominaci Demokratické strany do prezidentských voleb v roce 2020, byl opět podporován kremelskými informačními operacemi (které tentokrát odsuzoval). Tato strategie bude letos pokračovat - snaha sjednotit Trumpovu základnu, rozdělit všechny ostatní.

Za druhé, byla tu významná linie věnovaná rase - rasismu, rasové nespravedlnosti, násilí zahrnujícímu policii, atd. - což z černých Američanů udělalo v roce 2016 jednu z nejčastěji oslovovaných skupin. Léta předcházející roku 2016, se zrodem hnutí Black Lives Matter a masovými protesty či demonstracemi v mnoha městech vyvolanými incidenty s policejním násilím, byla úrodnou půdou pro posilování narativů rasismu a rasového rozdělení Ameriky. Ruská trollí farma nejen že na tyto věci hrála v informační doméně, ale osobně se obracela na černé aktivisty ve Spojených státech, aby financovala a sponzorovala veřejné události a další práci v tomto prostoru.

Poté co tato podpora vyšla na světlo během vyšetřování ruských pokusů podkopat americkou demokracii, Guardian se obrátil na americké aktivisty, kteří koordinovali s personálem ruské trollí farmy, aby získala jejich reakce na informaci. Rozsah reakcí je jedním z témat tohoto článku - vše od rozhořčení a zmatenosti, že Rusko využilo bolestná osobní a sociální témata, až k pokrčení rameny a "dobře, pokud si podpora sociální spravedlnosti vyžaduje Rusko, tak dobře, budu s Ruskem spolupracovat". Jeden konec tohoto spektra ukazuje, že budeme muset vynaložit mnohem více vzdělávání, abychom zvýšili povědomí o tom, jak pracují nepřátelé snažící se využít náš otevřený systém; druhý poukazuje na mnohem větší výzvu v podobě lidí, kteří se nestarají o to, co cokoliv z toho znamená, ve stylu účel světí prostředky.

V roce 2016 kremelské iniciativy také používaly taktiky načrtnuté tento týden v New York Times - zaplnily vlastní narativy obsahem generovaným Američany - a analýza aktivity trollí farmy ukázala, že individuální účty byly "odměňovány" amplifikací a sledováním za přispívání ke specifickým narativům a interakce s účty trollí farmy.

Stejná taktika sleduj/identifikuj/amplifikuj byla zkoumána detailní analýzou kampaně "zveřejněte memorandum" počátkem roku 2018, kdy americká ultrapravicová sociální média, média a politici spojení s ruskou amplifikací prosazovali online informační kampaň, která si vynucovala specifickou politickou reakci. Zahraniční aktéři amplifikující tato přivlastněná témata a narativy komplikují identifikaci, ale amplifikace nepochybně vytváří informační doménu, která Američany ovlivňuje.

Myšlenka systému odměn, o nichž se nemluví, ale které online podněcují určitá chování a narativy, je také replikována různými prostředky na nových platformách. Například algoritmy řídící čínskou aplikaci TikTok jsou viněny z toho, že cenzurují určitý obsah považovaný čínskými komunisty za nežádoucí, zatímco amplifikují obsah považovaný za pročínský podněcováním jinak nespojených uživatelů sociálních médií, aby sdíleli pročínský obsah za účelem získání nových sledujících (zatímco potenciálně autocenzurují kritický obsah, který by mohl toto posílení ohrozit).

Co tohle vše znamená, s ohledem na zpravodajství a blížící se volby?

Za prvé, záleží na tom, k jakým narativům přispíváte - ať už záměrně nebo ne - a měli byste si být vědomi nejen toho, odkud váš obsah pochází, ale také kam směřuje.

Pokud napíšete potrhlé twitterové vlákno, které někoho tepe, a ruská propagandistická RT z toho udělá článek, pak je dosti zřejmé, že jste právě pomohli nepříteli. Ale může to být také méně zřejmé, pokud sdílíte sporné video s podněcujícím vysvětlením obsahu a je retvítováno spoustou povrchních účtů, stane se virálním a ovlivní percepce. Posledně zmíněné představuje zvlášť účinný nástroj ve spojení s vizuálním obsahem ve výrazně emocionálních situacích, jako je národní pozornost věnovaná rasově motivovaným incidentům zahrnujícím nenávist a násilí.

Pamatujte: Dezinformace se stejně tak týká kontextu a záměru jako pravdy. Pokud píšete kontroverzní obsah pro dezinformační mašinérii, přestaňte. Najděte pomalejší, lepší cesty, jak k obsahu, který sdílíte, připojit kontext. O co skutečně jde? Jaké je řešení? Jakým způsobem o tom hovořit, aby to určité skupiny nedémonizovalo a nevylučovalo ze společnosti?

Za druhé, blokujte boty a rušivé nebo povrchní účty, které vás sledují a prosazují, i když s vámi souhlasí. Odrazujte línou mašinérii propagandy a dezinformace, kdykoliv můžete.

Za třetí, automaticky nepřijímejte "přátele" a nesledujte ty, kdo to udělali vám.

Za čtvrté, pokud zjistíte, že sdílíte sympatie nebo narativ s identifikovaným hostilním zahraničním aktérem nebo jiným zhoubným aktérem, ptejte se proč a co to znamená. Vyhýbejte se zobecňování, zdůrazňujte nuance.

Za páté, vždy se ptejte, jaký je účel informace, kterou máte před sebou, a čeho chce dosáhnout. Nesdílejte informace ve stavu hněvu. Nebuďte šroubkem v dezinformační mašinérii.

Zdroj v angličtině: ZDE