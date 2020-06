Anglická ústřední banka zachránila v březnu Británii před krachem vyrobením stamilionů liber

23. 6. 2020

Uprostřed všeobecné paniky při šíření viru vyrobila Anglická banka 200 milionů liber prostřednictvím tzv. "kvantitativního uvolňování" (vytvořila tyto peníze elektronicky na počítači) a vrhla je na finanční trh. Ústřední banka takto elektronicky vytváří peníze a kupuje za ně obligace od finančních institucí, aby snížila náklady na půjčky vlády, podniků i domácností.





Británie se dostala letos v březnu na začátku koronavirové pandemie téměř úplně do platební neschopnosti, konstatoval guvernér ústřední Anglické banky Andrew Bailey. Finanční trhy byly v chaosu.Pozoruhodně, v květnu prodávala Británie poprvé obligace se zápornou úrokovou sazbou. Znamenalo to, že investoři za to, že poskytli vládě finanční půjčky,Přesto jsou takové vládní obligace v době krize vyhledávány jako bezpečné dlouhodobé investice.Podrobnosti v angličtině ZDE