Merkelová se obává "nebezpečného Trumpa", vzhledem k tomu, že mu rychle klesají volební preference

19. 6. 2020

German Chancellor Angela Merkel has had a difficult 2020, and she’s preparing for things to get a lot worse https://t.co/hJqbJIpQML — Bloomberg (@business) June 19, 2020

Před nadcházejícími americkými prezidentskými volbami v listopadu 2020 se Trumpovy volební preference radikálně propadají a vítězí Joe Biden. Má nyní podke Bloombergu volební podporu 50,2 procent, zatímco Trump jen 41,7 procent.Němečtí politikové se obávají, že jak se Trumpova podpora bude dále propadat, Trump se zřejmě pokusí aktivizovat svou volební základnu provokativními politickými akcemi, které by pro Německo a Evropu mohly znamenat obrovské problémy. Trump by mohl zavést obrovská obchodní cla, například zcela zabránit dovozu německých automobilů do USA, což by vedlo k otevřené obchodní válce mezi Evropou a USA. Mohl by také vyčlenit Spojené státy z NATO.Z šokujících memoárů Johna Boltona, bývalého Trumpova poradce pro národní bezpečnost, vyplývá, že Trump dává osobním zájmům a osobnímu egoismu přednost před zájmem Spojených států či světa. Lezl kamsi čínskému prezidentu Xi Jinpingovi, jen aby ho přesvědčil, aby napomohl Trumpovu znovuzvolení. Totéž dělal nejen na Ukrajině, ale lezl kamsi i tureckému autokratovi Erdoganovi a "Vladimír Putin na Trumpa hraje jako na housle".Podrobnosti v angličtině ZDE