Americký soud povolil vydání kontroverzní Boltonovy knihy

22. 6. 2020

Americký soudce v sobotu odmítl zablokovat vydání knihy, v níž bývalý Trumpův poradce pro národní bezpečnost popisuje prezidenta jako zkorumpovaného a nekompetentního.

Kniha, která již byla zaslána prodejcům, podle soudce Royce Lamberta zřejmě nezískala potvrzení Bílého domu o tom, že neobsahuje žádné utajované informace.

"I když Boltonovo jednostranné jednání vyvolává značné národněbezpečnostní obavy, vláda nedoložila, že její zadržení představuje přiměřenou nápravu," napsal soudce.

Kniha nazvaná "The Room Where it Happened" se začne prodávat v úterý a mnohá z obvinění vůči Trumpovi se již dostala do médií.

Podle Boltona, který sloužil pod Trumpem 17 měsíců a stojí jasně na pravici Republikánské strany, není Trump schopen zastávat svou funkci.

Podle Boltona Trump žádal čínského prezidenta Si Ťin-pchinga během obchodních jednání, aby posílil jeho šance na znovuzvolení v listopadu nákupy většího množství amerických potravin, což by pomohlo Trumpovi v zemědělských státech.

Zdroj v angličtině: ZDE