Dexametazon a covid: jeden život za padesát liber

Podle této zprávy šlo o obrovský klinický test s tisícovkami pacientů (2100 pacientů ve skupině na dexametazonu a 4300 pacientů v kontrolní skupině). Tak velký klinický test by mohl dát opravdu jasnou odpověď. Dexametazon podle Nature neměl žádný účinek na mírně nemocné pacienty a jeho účinnost stoupala se závažností onemocnění. Byl zároveň pro všechny pacienty bezpečný při dané dávce.



Dexametazon je protizánětlivý lék, který je dlouho (od konce 50. let 20. století) používán při léčbě mnoha nemocí. Je to lék běžně dostupný na celém světě a je velmi levný. Podle zprávy v Nature by mělo být možno pomocí dexametazonu zachránit jeden lidský život za méně než padesát liber. To jasně ukazuje, že na světě neexistuje žádné spiknutí farmaceutických firem proti levným lékům – a že když se chce na straně neziskových organizací nebo státu a zaplatí se velké klinické testy, mohou i staré, levné, banální léky ukázat nové schopnosti (i když zrovna dexametazon v případě covidu dělá jen své staré kousky, jak se zdá). Přesně tohle by se mělo stát i v případě antabusu, který by měl být schopen umět pomoci aspoň části pacientů s metastazující rakovinou prsu a plic.

Na druhou stranu: je 30% důvod k jásotu? Co těch zbylých 70%? Jaké léky budeme mít pro ně? Ve srovnání s remdesivirem by 30% byl rozhodně obrovský úspěch. Remdesivir, jak konstatuje Nature, neukázal žádný statisticky signifikantní vliv na smrtelnost nemoci covid. Remdesivir je přitom drahý komerční přípravek, sofistikovaná látka, inovativní lék, zatímco dexametazon je stará banalita z konce 50. let 20. století. Má ho každý, nic vzácného, žádný triumf rozumu a důmyslu.

To, že dexametazon je schopen zachránit umírající na covid, naznačuje, že u těchto lidí není problém virus sám, ale reakce organismu na virus. Dexametazon zřejmě není schopen potlačit virus, ale potlačuje právě odpověď organismu na něj. Zdálo by se tak, že pro některé pacienty by aplikování dexametazonu mohlo být naopak fatální, protože ten může potlačit potřebnou imunitní odpověď. Z toho důvodu, jak uvádí zpráva v Nature, WHO byla proti podávání dexametazonu pacientům s nemocí covid. Data z tohoto klinického testu ale ukazují opak. Musíme si počkat na publikování recenzovaných dat a další klinické testy. V každém případě dexametazon je možné používat při léčbě nemoci covid prakticky hned, není to nová neznámá látka, o níž nevíme, co všechno může v široké populaci způsobit.