Trump požádal čínského prezidenta, aby mu pomohl vyhrát volby

18. 6. 2020





Donald Trump požádal čínského prezidenta Xi Jinpinga, aby mu v listopadu 2020 pomohl vyhrát amertické prezidentské volby. Řekl Xi Jinpingovi během recepce na jejich setkání, že by zvýšení nákupu amerického zemědělského zboží v Číně zvýšilo jeho volební podporu od amerických farmářů. Píše o tom ve své nové ostře kritické knize bývalý Trumpův poradce pro národní bezpečnost John Bolton.



Během jednání Donalda Trumpa s Xi Jinpingem v červnu 2019 na schůzce skupiny 20 v Japonsku si Xi Trumpovi stěžoval na čínské kritiky v USA. "Trump okamžitě předpokládal, že má Xi na mysli Demokraty," píše Bolton. "Trump souhlasně řekl, že mezi Demokraty je velká nenávist. Pak, ohromujícím způsobem, začal mluvit o nadcházejících amerických prezidentských volbách. Hovořil o hospodářské schopnosti ČÍny ovlivnit probíhající kampaně a žádal Xi Jinpinga, aby zajistil, že Trump vyhraje," píše Bolton. "Zdůraznil, že jsou velmi důležití američtí farmáři a pro výsledek voleb je velmi důležité zvýšení čínského dovozu amerických sojových bobů a pšenice. Citoval bych Trumpa přesně, ale vládní předpublikační cenzura mi to nedovolila," dodává Bolton.Během téže schůzky Xi také hájil to, že Čína v Xinjangu staví tábory pro až 1 milion muslimských Ujghurů - a Trump to schválil. "Podle našeho tlumočnka," píše Bolton, "řekl Trump, že by Xi měl samozřejmě tábory vybudovat, je to naprosto správná věc."Tato epizoda, kterou Bolton popisuje ve své nové knize,se velmi podobá Trumpovu vydírání Ukrajiny, které vedly k jeho impeachmentu, když vyšlo najevo, že se Trump snažil vyvinout nátlak na ukrajinského prezidenta, aby oplátkou za vojenskou pomoc poskytl špínu na Trumpova demokratického soupeře Joea Bidena.Co se týče vydírání Ukrajiny, Bolton cituje osobní rozhovory s Trumpem, v nichž Trump potvrdil, že ve věci Ukrajiny poskytne jen "něco za něco". Explicitně to Trump sdělil Ukrajině během srpnové schůzky. "Řekl, že jim nic nepošle, dokud nevydají veškerý materiál o ruském vyšetřování, který je spojený s Clintonovou a Bidenem."Boltonova nová kniha, mající 592 stran, je podle listunejpodstatnější kritickou analýzou prezidenta Trumpa od vládního insidera. Bolton je konzervativec, který pracoval v republikánských vládách po dlouhá desetiletí a dlouhodobě vystupuje na Fox News. Bolton Trumpa charakterizuje jako výstředního, náladového a nevyrovnaného, ohromujícím způsobem neinformovaného vrchního velitele a líčí dlouhou sérii děsivých a znepokojujících setkání mezi Trumpem, jeho vrcholnými poradci a zahraničními politiky.Kniha je terčem eskalující právní války mezi Boltonem a americkým ministerstvem spravedlnosti, které v úterý podalo žalobu s cílem zablokovat její vydání. Ministerstvo spravedlnosti tvrdí, že kniha obsahuje utajované informace. Boltonův právník zdůraznil, že kniha neobsahuje utajované informace a že byla podrobena pracnému a náročnému recenznímu procesu.Trump podle Boltona mnohokrát žádal o pomoc či o podporu od autoritářských politiků. Mnoho těchto autoritářských politiků amerického prezidenta zneužívalo a snažilo se ho manipulovat, často tím, že jednoduchým způsobem hověli jeho různým obsesím.V jednot telefonátu v květnu 2019 například Vladimír Putin srovnal venezuelského opozičního předáka Juana Guaidó ke Clintonové, což Bolton charakterizuje jako "brilantní projev propagandy sovětského stylu". Putinovým cílem bylo přesvědčit Trumpa, aby podpořil Venezuelského diktátora Nicoláse Madura. Putinova argumentace, píše Bolton, Trumpa v podstatě přesvědčila.Trump také dělal, všechno, co po něm chtěl turecký autokrat Erdogan.Podrobnosti v angličtině ZDE