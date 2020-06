Předvolební protesty v Minsku

Reakce ulice na sebe nenechala čekat. Tentýž den od 18 hodin večer minského času v hlavním městě naposledy probíhaly podpisové akce, jejichž cílem je sehnat podpisy pro navrhované kandidáty na prezidenta. Oficiálně měly být akce ukončeny po několika hodinách, nicméně lidé uspořádali v centru Minsku tak zvaný řetěz solidarity, který zůstal stát podél třídy Nezávislosti, hlavní minské tepny, do pozdních nočních hodin. Na znak protestu lidé tleskali, volali „Pusťte ho“, mávali národními vlajkami, takřka všechna projíždějící auta jim troubila na podporu. Mezi protestujícími se ukázal Valerij Cepkalo s manželkou – snad poslední ze seriózních „kandidátů na kandidáty“, který zatím není zatčen. Vzhledem k množství protestujících – byly to tisíce lidí – se policie držela stranou, jen ve dvorech byli zatýkáni jednotlivci. Mezi lidmi v centru vládla sváteční atmosféra, většinu protestujících tvořila minská mládež, ale někteří účastníci akce schválně dorazili do Minsku z okolních měst.



Vzhledem k tuhé autoritářské povaze běloruského režimu jsou tyto události vskutku mimořádné. Otázkou zůstává, zda budou tyto poklidné protesty mít nějaké hmatatelné politické následky. Dnes 19. června oficiálně končí sbírání podpisů a do večerních hodin dnešního dne musí být odevzdané Ústřední volební komisi. Za mřížemi už jsou stovky aktivistů a ven prosakují zprávy o mimořádně krutém zacházení z politickými vězni, které hraničí s mučením. Jaký bude další vývoj situace, se dozvíme během dalších dní.