Cílem militarizace brazilské vlády je ochránit Bolsonara před žalobami z vraždy

1. 7. 2020 / Fabiano Golgo

Brazilský křesťansko-fundamentalistický prezident Jair Bolsonaro, bývalý kapitán, který byl vyloučen z armády, protože se pokusil rozmísťovat časované bomby ve vojenských objektech jako protest proti nízkým platům nižších armádních důstojníků, už jmenoval do vládních funkcí 2932 příslušníků armády. Jedenáct z dvaadvaceti ministrů jsou vojáci. Ani během vojenské diktatury nepracovalo ve strukturách brazilské federální vlády tolik vojáků. Usuzuje se, že to je způsob, jímž se Bolsonaro snaží angažovat armádu, aby ho hájila proti jakémukoliv pokusu ho sesadit. Vzhledem k tomu, že tisíce vojáků nyní dostává od Bolsonarovy vlády vysoké platy, zjevně všichni budou mít zájem o to, aby tato sinekura nezmizela. Jsou to tři tisíce lidí, kteří mohou ovlivnit své kolegy v armádě, že je zapotřebí Bolsonara v prezidentské funkci ochránit.

Podle zdrojů v brazilských médiích slibuje Bolsonaro za scénou, že přestane útočit na Nejvyšší soud a na parlament, pokud bude ochromen proces vyšetřování zločinů jeho syna a Queiroze. Oplátkou za to by nekandidoval v roce 2022 na prezidenta. I když jeho spojenec v parlamentě se prořekl, že v takovém případě by místo něho kandidovat Bolsonarův syn Eduardo.







Bolsonaro už déle než týden mlčí, od té doby, co byl zatčen jeho blízký přítel po dobu čtyř desetiletí, Fabrício Queiroz. Zřejmě si Bolsonaro uvědomil, že dosáhl nejnebezpečnějšího okamžiku svého prezidentování, protože Queiroz se podílel na vraždách a stojí v čele mafie, která vydírá obyvatele a podniky ve favelách, aby jí platili za "ochranu". Tak Bolsonaro zmírnil svou nenávistnou rétoriku. Potenciálně mohou tvrdé důkazy, získané ze zkonfiskovaných Queirozových mobilních telefonů a počítačů, legitimitu Bolsonarova prezidentského úřadu ukončit.Všechno směřuje k závěru, že Bolsonaro anebo jeho prostřední syn Carlos nařídili děsivou vraždu jediné černošské radní v Rio de Janeiro, Marielle Franco. Francová dělala mafiii, v jejímž čele stál Bolsonarův klan, problémy, a měsíc před její vraždou měl Bolsonarův syn s ní hlučnou hádku na městském komunálním úřadě. Carlos tehdy odešel v zuřivosti, že ho na veřejnosti ponížila, jak svědčí jeho bývalý asistent. Mafiáni si nejvíce cení své "cti" (to je přezdívka pro jejich aroganci a pýchu).Bolsonaro najednou přestal útočit na Nejvyšší soud, který bude muset brzo rozhodnout, co udělat s Queirozem, a dokonce nabídl soudcům příměří, pokud vyšetřování zastaví. Požádal také své fundamentalistické stoupence, aby ukončili nedělní protesty. Ty se konají už déle než rok.Nicméně existuje jen malá naděje, že se Bolsonarovi podaří se zachránit, vzhledem k tomu, že tolik důkazů poukazuje na jeho angažmá v děsivých zločinech.Bylo to proto, že Bolsonaro věděl, že brazilská federální policie vyšetřuje jeho syna Flávia, pro něhož Queiroz pracoval, že se snažil vytvořit atmosféru pro svůj možný vojenský puč. Puč proti parlamentu a proti Nejvyššímu soudu. Jeho cílem bylo zabránit odhalení faktů, která potenciálně nyní pocházejí od Queiroze, který se zdá být tím hlavním organizátorem zločinů Bolsonarova klanu.Queiroz byl zatčen minulý týden, poté, co byl nalezen, že se skrývá... v domě Bolsonarova právníka. Frederick Wasseff se snažil přesvědčit národ, že i když je prezidentův osobní právník a jedná s ním každý den už déle než rok, Bolsonarovi nikdy neřekl, že Queiroze skrývá. Tvrdí, že mu bylo Queiroze, který má rakovinu, líto, a tak mu chtěl pomoci. Jistě...Za poslední desetiletí zaměstnával a financoval z veřejných peněz Bolsonaro 92 členů mafie.