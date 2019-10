Demence u fotbalistů: Bývalí fotbalisté na ni umírají tři a půlkrát častěji než ostatní lidé

22. 10. 2019

Foto: Fotbalista Jeff Astle





Důvodem jsou zřejmě hlavičky. Zkoumali to experti na Glasgow University poté, co vyšlo najevo, že útočník fotbalového klubu West Brom Jeff Astle byl postižen demencí a zemřel už ve věku 59 let v roce 2002. Pitva dokázala, že opakované hlavičky - nárazy do hlavy těžkým koženým míčem - vyvolaly vznik traumatu v jeho mozku.Výzkumníci proto srovnali 7676 úmrtí bývalých fotbalistů s úmrtím 23 000 osob z běžného obyvatelstva. Byli to fotbalisté, kteří profesionálně hráli fotbal ve Skotsku v letech 1900-1976.