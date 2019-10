Brexit: EU schválila Británii odklad do 31. ledna 2020

27. 10. 2019

Evropská unie schválila odklad brexitu do 31. ledna 2020 s ustanovením, že Británie může odejít z EU dříve, pokud před tímto datem ratifikuje dohodu o brexitu. Tím umožnila britským opozičním stranám podpořit všeobecné volby.Po třicetiminutové schůzce s evropskými vyslanci oznámil prezident Rady Evropy Donald Tusk, že evropská sedmadvacítka splnila žádost o odklad, kterou ji poslal Boris Johnson přibližně před týdnem.Tusk napsal na twitteru: "Evropská sedmadvacítka souhlasí, že přijme žádost Británie o nový flexibilní odklad do 31. ledna 2020. Toto rozhodnutí bude formalizováno písemnou procedurou."Britští liberální demokraté a skotští nacionalisté se vyjádřili, že podpoří všeobecné volby v den 9. prosince 2019, pokud bude vyloučena možnost divokého brexitu. Úřad britského premiéra Borise Johnsona uvedl, že uvažuje o tom jak reagovat.Labouristická strana dále tvrdí, že volby nepodpoří, dokud nedostane další ujištění, že Británie nevypadne z EU divokým brexitem dne 31. ledna 2020.Podrobnosti v angličtině ZDE Evropská unie se připravuje ke schválení tříměsíčního odkladu brexitu, do 31. ledna 2020, s možností pro Británii odejít z EU dříve, pokud bude ratifikována dohoda o brexitu. Vyplývá to z prozrazeného připravovaného dokumentu EU.Navzdory námitkám od francouzské vlády má být v pondělí schválen dokument, z něhož vyplývá, že EU splní žádost Británie o další odklad.

Z dokumentu vyplývá, že k divokému brexitu dne 31. 10. 2019 nedojde, přesně tak, jak to požaduje britská opozice jako podmínku pro uspořádání předčasných voleb.Než bude dokument oficiálně schválen, je možné, že se jeho podmínky změní, avšak v současnosti obsahuje datum 31. ledna 2020."Pokud by obě strany ratifikovaly smlouvu o brexitu a informovaly by druhou stranu o dokončení těchto procedur v listopadu 2019, v prosinci 2019 nebo v lednu 2020, dohoda o brexitu vejde v platnost k 1. dni následujícího měsíce," praví se v dokumentu.Potenciální odchod Británie z EU k 15.11. - navrhovaný Francií - v dokumentu není.Deklarace EU připojená k návrhu dohody obsahuje podmínku, že EU nebude znovu vyjednávat o dohodě o brexitu. V deklaraci se také praví, že Británie má povinnost nominovat kandidáta jako člena Evropské komise. Johnson dosud tvrdil, že Británie nikoho jmenovat nebude.Z návrhu dokumentu vyplývá, že se Donaldu Tuskovi podařilo přesvědčit Francii, že čtvrtletní odklad zamezí tomu, aby byla Evropská unie zatažena do domácí britské hádky o brexitu.Vývoj o víkendu, kdy britští liberální demokraté a skotští nacionalisté souhlasili, že předloží jednořádkový zákon, jímž by podpořili všeobecné volby na 9. prosince, přesvědčil mnoho činitelů EU, že se v Británii budou brzo konat nové všeobecné volby.Podrobnosti v angličtině ZDE