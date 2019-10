Kurdský chlapec vážně popálený během turecké ofenzívy dorazil do Francie na léčení

25. 10. 2019

Syrský kurdský chlapec vážně popálený během turecké inkurze byl v úterý evakuován z iráckého Kurdistánu do Francie kvůli léčení - na pozadí obvinění, že Turecko v syrském pohraničním regionu použilo chemické zbraně.

Upoutaný na nosítka a tělo chráněné ochranným obalem se chlapec vynořil ze sanitky na letištní ploše letiště Dukok v severním Iráku, kde místní novináři živě přenášeli evakuaci ostře sledovanou v oblasti iráckého Kurdistánu.

Muhammad Hámid, třináctiletý syrský chlapec z města Rás al-Ajn/Sari Kani/Serekaniye na syrsko-turecké hranici utrpěl vážné popáleniny minulý týden. Po protrpění cesty přes hranice v tomto stavu konečně dorazil do Francie na léčení.

Otec chlapce nejprve odvezl do syrské kurdské nemocnice jižně od domovského města, kde se zdravotníci snažili léčit chlapce trpícího pekelnými, záhadnými popáleninami. Chlapec byl poté převezen do iráckého kurdského města Duhok. V úterý byl evakuován z Duhoku do Irbílu, odkud se vydal na cestu do Francie.

Francouzský diplomatický zdroj ve středu potvrdil, že evakuace byla dohodnuta a zorganizována ve spolupráci s regionální vládou iráckého Kurdistánu.

Zdroj nicméně odmítl poskytnout detaily ohledně stavu chlapce a péče, které se mu ve Francii dostává.

(Britský expert na chemické zbraně Dan Kaszeta jednoznačně argumentuje, že podle platného mezinárodního práva nepředstavuje bojové použití bílého fosforu - na rozdíl od chlóru, který používá Asadův režim - nasazení chemické zbraně. Odvolává se i na dobrozdání Mezinárodního červeného kříže v kauze izraelského použití bílého fosforu v Gaze. Pokud Turecko bílý fosfor nasadilo - pro což existují některé důkazy v otevřených zdrojích a nelze to rozhodně předem vyloučit, jak se snaží tvrdit turecká provládní média - je tedy podezřelé z válečného zločinu nasazení zápalné zbraně proti civilistům, nikoliv z použití chemické zbraně - pozn. KD.)

Podrobnosti v angličtině: ZDE