O tom, jak nám volný trh spadl z nebe

26. 10. 2019 / Boris Cvek

Jsou lidé, kteří stále dokola tvrdí, že volný trh je něco, co se stane samo, jakmile stát přestane zasahovat do byznysu. Volný trh jako jakýsi přírodní zákon, který platí sám od sebe (Thomas Hobbes si naopak přírodní stav představovat mnohem moudřeji jako válku všech proti všem). Nic nemůže být větší nesmysl.







Když vám někdo něco ukradne, když neplatí smlouvy, když nefungují instituce, které účinně ochrání schopné podnikatele před mafiány a vybírači výpalného, před lichváři a podvodníky, není to trh a už vůbec ne volný trh. Bez státní kontroly proto není možný volný trh. A tohle přesně, budování mafiánského prostředí, v němž žádný skutečný trh fungovat nemůže, byla 90. léta, roky transformace od minulého režimu k současnému režimu.







Tento dokument zachycuje dokonale to, co se v 90. letech vlastně stalo (a o čem zpívá Karel Kryl ve své slavné písni Demokracie) a co je trvalým problémem postkomunistických společností až do současnosti. A znáte ten začátek Kmotra, ne? Když vám nedá spravedlnost stát, hledáte silné vůdce a je vám jedno, že jsou to třeba i zločinci. Ostatně příběh Romana Skamene to dokonale vystihuje.







Odkaz na dokument: ZDE