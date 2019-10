Jak změna klimatu pomůže Číně a Rusku vést hybridní válku

25. 10. 2019

Zesílený příliv uprchlíků, hrozby ze strany počasí a upadající potravinová bezpečnost prohloubí napětí, čehož protivníci využijí k rozdělení a oslabení vazeb mezi USA a jejich spojenci, píše Elisabeth Brawová.

Debata Demokratické strany 16. října se dotkla široké řady otázek - ale nikoliv změny klimatu. Američané a Evropané si možná ještě existenciální hrozby nevšimli, ale raději by jí měli věnovat pozornost. Jejich protivníci mohou využít změny klimatu jako nové fronty v hybridní válce.

Vezměte devastující požáry v Amazonii. Krátce poté, co skupina G7 nabídla Brazílii 20 milionů na pomoc s pojem proti požárům, ji brazilský prezident Jair Bolsonaro odmítl, obvinil dárce, že zacházejí s jeho zemí "jako by to byla kolonie" a obvinil nevládní organizace, že vyvolaly požáry. G7 vypadala slabá a požáry v zelených plicích planety řádí dál. Zdá se, jako by Bolsonaro dosáhl rebelujícího postavení sám, ale vnější mocnosti mohou využít takových sporů v kombinaci s klimatickou změnou.

Lidé si nelehnou na zem a nezemřou, když se jejich domovské komunity stanou neobyvatelnými. Najdou si k životu obyvatelné místo. Vzniká tedy riziko, že změna klimatu vyvolá enormní přesuny obyvatelstva ve směru ze Severní Afriky do Evropy. Budou tito uprchlíci mířit také do Ruska a Číny? To je nepravděpodobné. Většina migrantů směřuje do sousední země - proto dnes Libanon a Jordánsko hostí tolik Syřanů - nebo do zemí, které slibují významně lepší budoucnost. Dnes je to "Západ".

"Čína a Rusko jsou narušiteli světového pořádku, ať už záměrně či nezáměrně, a změna klimatu je největším narušitelem ze všech," říká Howard Jones, výkonný ředitel nadace Born Free Foundation. "V několika afrických zemích už sledujeme narušení venkovského osídlení rozvojovými projekty placenými a prováděnými Čínou. Tyto projekty zahrnují změny proudění v celých říčních systémech a využití dobré půdy pro export potravin a zdrojů do Číny. Přidejte k tomu změnu klimatu a již existující chudobu a máme tu ohromný problém. A proč by na tom mělo Číně záležet?"

Jistě, Čína, Rusko a další hostilní státy mohou využít změnu klimatu jako nový nástroj hybridní války proti Západu. Africký roh nabízí pohled na to, co může přijít. Čínské rozvojové projekty zde již vysídlují rurální populace a vysídlení vede k úpadku potravinové bezpečnosti - což změna klimatu samozřejmě ještě zhoršuje.

Jak Západ zareaguje na nové velké migrační vlny? Uprchlická krize z roku 2015 vykopala příkopy napříč Evropskou unií, které nezmizely - naopak. EU se dosud nepodařilo zřídit kvótní systém pro žadatele o azyl, protože některé země Střední a Východní Evropy se na něm odmítají podílet. Nová funkce eurokomisaře pro "ochranu evropského způsobu života" byla mezitím některými europoslanci označena za xenofobní pozici. Nehledě na to, kdo má v debatě pravdu a kdo ne, velký příliv migrantů neshody dále vyhrotí.

