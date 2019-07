"Pošlete jí zpátky!" Trumpovi stoupenci za podpory pseudoprezidenta skandují rasistická hesla

18. 7. 2019

Za četných hlasitých pobídek Donalda Trumpa skandoval primitivní americký dav na středečním shromáždění "Pošlete jí zpátky! Pošlete jí zpátky!" Týkalo se to poslankyně amerického Kongresu Ilhan Omarové, která téměř před třiceti lety přišla do USA jako dětský uprchlík.Trump zneužil svého předvolebního shromáždění pro prezidentské volby v roce 2020 v Greenvile v Severní Karolíně k útokům na Omarovou a na tři další Demokratické poslankyně Kongresu. Charakterizoval je jako "nenávistné extremistky". Tato skupina čtyř levicových poslankyň, která si říká "Skvadra", je už celý týden terčem rasistických útoků od Donalda Trumpa. Začalo to jeho tweety minulou neděli, kdy se Trump vyjádřil na Twitteru, že tyto poslankyně, všechno nebělošky, by se měly "vrátit" do svých zemí.

Donald Trump supporters chant “send her back” when he mentions Democratic Congresswoman and American citizen Ilhan Omar. The President later tweeted, “what a crowd, and what great people". pic.twitter.com/mEn1XyThhI

Trumpovy tweety byly motivovány vystoupením těchto poslankyň před výborem Sněmovny reprezentantů, kde svědčily o nelidských podmínkách, které viděly, když navštívily vazební střediska pro migranty v Texasu.Trumpovy tweety vedly k tomu, že Sněmovna reprezentantů schválila rezoluci, odsuzující prezidenta. "Všichni poslanci v této instituci, Demokrati i Republikáni, by se k nám měli připojit a odsoudit prezidentovy rasistické tweety," konstatovala v úterý předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosi. "Neučinit to by bylo šokujícím odmítnutím našich hodnot a ostudným odstupenm od naší přísahy ochraňovat americký lid."Avšak Trump cítí, že jeho rasistické útoky na čtyři levicové poslankyně jsou úspěšné - a tak navzdory tomu, že drtivá většina Američanů považuje jeho útoky za urážlivé, Trump na předvolebním shromáždění v Severní Karolíně své rasistické útoky ještě zintenzivnil."Ať odejdou," řekl Trump na adresu poslankyň. "Pořád nás nabádají, jak všechno dělat. Víte co? Jestli tím nejsou nadšené, řekněte jim, ať odejdou."Dav po Trumpových výrocích skandoval "Ať odejdou!" a skandování "Pošlete ji zpět" bylo variací na oblíbené proticlintonovské skandování "Uvězněte ji!"Ve skutečnosti však ve vězení skončili nejméně tři Trumpovi poradci, včetně bývalého šéfa jeho kampaně Paula Manaforta, jeho bývalého poradce Michaela Cohena a bývalého poradce George Papadopulose. Jiní blízcí Trumpovi spolupracovníci, Michael Flynn a Rick Gates přiznali, že spáchali vážné trestné činy.Scény na Trumpově středečním předvolebním shromáždění v Severní Karolíně vyvolaly hrůzu na celém americkém politickém spektru. "Fanatický dav skandující 'Pošlete ji zpět' dnes večer - to je významné," napsal Walter Shaub, bývalý ředitel amerického vládního úřadu pro etiku za Baracka Obamy."'POŠLETE JI ZPĚT, POŠLETE JI ZPĚT' to je hnusné. Je to tupé. Je to nebezpečné," napsal na Twitteru Joe Walsh, konzervativní rozhlasový moderátor a bývalý republikánský kongresman. "A je to neamerické. Je to otevřený fanatismus. A všichni Republikáni by tento fanatismus měli okamžitě odsoudit. Přestaňte s tím okamžitě!"Sama Omarová reagovala na Twitteru citací z básnířky Mayi Angelou: "Můžete mě zastřelit svými slovy. Můžete mě pořezat svýma očima. Můžete mě zabít svou nenávistí. Přesto ale, jako vzduch, já povstanu." Později dodala: "Jsem tam, kam patřím, v lidovém parlamentě a budete se holt s tím muset smířit."Demokrati včetně Bernieho Sanderss, Kamaly Harris a Elizabeth Warren se ve středu večer postavily na obranu Omarové.Sanders napsal na Twitteru, že Trump "krmí neodpornější a nejvíce znepokojující proudy v naší společnosti".Podrobnosti v angličtině ZDE