Brusel prý nabídne Johnsonovi další odložení brexitu

20. 7. 2019





Evropská unie se připravuje nabídnout Borisi Johnsonovi odložení brexitu na dobu po 31. říjnu s cílem pomoci mu udržet jednotu v Konzervativní straně a poskytnout mu ještě jednu šanci na dosažení dohody s Bruselem. Toto nově prodloužené období by bylo možno použít pro nové vyjednávání, ale bylo by možno fundamentalistickým brexitérům předstírat, že je to jen možnost přípravy na vypadnutí Británie z EU bez dohody.





"Bude se to charakterizovat jako technický odklad, jehož cílem má být pomoci Johnsonovi, aby se vyhnul politickému ztrapnění, ale zároveň budeme mít čas dosáhnout dohody," konstatoval jeden vysoký evropský diplomat.



Klíčové členské země EU jsou nyní relativně pevně přesvědčeny, že k vypadnutí Británie z EU bez dohody nedojde, protože Dolní sněmovna tento týden hlasovala pro opatření, která má zabránit Johnsonovi suspendovat parlament.



Pokud se Johnson stane příští úterý šéfem Konzervativní strany, očekává se, že navštíví hlavní města EU začátkem srpna. Schůzka skupiny G7 v Biarritzu koncem srpna je považována za důležitý krok k nalezení oboustranně výhodného způsobu, jak dál. Mimořádný summit o brexitu by se mohl konat v září.



Vysoké zdroje v EU uvádějí, že se tam debatovalo o tom, jak zvládnout 24 hodin před vypadnutím Británie z EU bez dohody, pokud by k tomu mělo dojít. Paříž se domnívá, že Británie bude reagovat na ekonomický šok tím, že bude naléhavě žádat o nové rozhovory. Tento názor však nesdílejí země, které budou nejvíce postiženy odchodem Británie z EU bez dohody.



"Obávají se, že v Británii převládne jakýsi duch válečného vzdoru, ale my musíme Británii nabídnout vstřícnou ruku," řekl jeden diplomat z EU.



