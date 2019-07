Debata o chamtivosti

Současná debata týkající se státem garantované zdravotní péče skutečně nemá se zdravotní péčí vůbec nic společného.

Má co do činění s chamtivostí.

Zdravotnický průmysl chce v chodu udržovat systém, který mu vydělává miliardy dolarů ročně, a podplácet politiky, kteří tento systém chrání, poznamenává na Twitteru senátor a uchazeč o křeslo v Oválné pracovně Bernie Sanders.



The current debate over #MedicareForAll really has nothing to do with health care.



It has everything to do with greed.



The health care industry wants to maintain a system which makes them billions every year, and bribe politicians who protect that system.