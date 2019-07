USA: 70 katolíků zatčeno

70 katolíku bylo zatčeno v USA, poté, co okupovali Senát na protest proti zacházení s dětmi imigrantů, píše Washington Post. Koalice demonstrantů zdůraznila, že děsivé zacházení s migranty je "v rozporu s náboženským učením".



Zjevně to jsou o hodně jiní katolíci než Duka... (JČ)



70 Catholics were arrested after they occupied a Senate building to protest the mistreatment of migrant children, reports @WashingtonPost.



The coalition said mistreatment of migrants is "contrary to religious teachings." pic.twitter.com/fwv3WCrG3c