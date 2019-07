Nová ruská aplikace FaceApp: Dáváte Putinovi s nadšením svá osobní data?

19. 7. 2019

Virálně se na sociálních sítích rozšířila poněkud infantilní nová ruská aplikace FaceApp. Netušil jsem, že jsou lidi tak dětinští. Statisíce z nich se radují z toho, že do aplikace mohou zadat svou fotografii, a ona vám ji, považte, uměle "zestárne". No a co?Vedení americké Demokratické strany občany okamžitě varovalo, že se chovají jako idioti, a aby neprodleně tuto novou ruskou aplikaci ze svých digitálních zařízení odstranili. Aplikaci totiž vyvinula firma, která má sídlo v Petrohradě, a nikdo neví, co se děje s vašimi fotografiemi, nebo co vlastně aplikace FaceApp na vašem mobilu či počítači dělá.