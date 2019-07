18. 7. 2019 / Beno Trávníček

Všichni víme, jak ožehavá je problematika odpadních obalových plastů - jsou toho přeplněná sdělovadla. Proč se ale naše společnost (politici, novináři, veřejnost) nezabývá víc otázkou jak a z jakých materiálů je vhodné plastové obaly vyrábět, když už jsou nutné? Aby je všichni rádi recyklovali - protože to půjde snadno a bude to i ekonomicky výhodné (pak jich logicky nebudou plné oceány).



Nejsem recyklační odborník, ale je jasné, že třeba čirá PET lahev bez zbytečných dalších fólií, polepů a potisků je podstatně snadněji recyklovatelná než její barevný a pofóliovaný protipól! Přesto si lze v obchodech stále ještě zakoupit docela neuvěřitelné parodie na řekněme zdravou PETku. A jsou tu samozřejmě podstatně, podstatně šílenější obaly než PET...



Honíme jen zvíře za ocas, protože se neustále snažíme zvyšovat výtěžnost separace (možná jsme v obalových plastech jako Česko dokonce jedni z nejlepších), ale vůbec se nezabýváme tím, co za obludnosti úplně zbytečně vstupuje do celého systému na začátku a jaké problémy to pak způsobuje na recyklačním konci. Je logické, že když je něco na pultech - leckdo si to koupí. Čemu se taky divit, že. Proč by měl zákazník běžící většinou někde z práce rychle na nákup detailně zkoumat stav, aby zjistil, že se ta věc prodává v idiotském obalu? Od toho tam není. Je potřeba, aby to na pultech vůbec nebylo (kvůli jasné environmentální impotenci).



Jestliže je nějaký obal recyklovatelný jen velmi komplikovaně a řekněme se značnou ekologickou stopou (zátěží) a existuje k němu reálný zdravější ekvivalent - nemá prostě být užíván! A my všichni bychom ve vlastním bytostném zájmu měli tlačit na dotčené výrobce a dovozce, ale i na zákonodárce - možná s dotazem "kam zmizel váš selský rozum?!"