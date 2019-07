Použijí protibrexitoví vzbouřenci v Dolní sněmovně proti Borisovi královnu?

19. 7. 2019

Je charakteristikou nynější horečné atmosféry ve Westminsteru, že tito konzervativci chtějí uspořádat ve sněmovně hlasování, s cílem aktivovat tzv., královně.Žádost by apelovala na královnu, že pokud by nový premiér Johnson ignoroval parlamentní hlasování, které odmítlo chaotický odchod Británie z EU, královna by měla použít svého práva jako hlava státu a účastnit se příštího summitu Evropské unie. Tam by jménem Británie, a proti vůli premiéra, měla požádat Brusel o prodloužení procesu odchodu Británie z EU.Podle regulí Evropské unie jsou členské země EU obyčejně zastupovány na jednání Rady Evropy šéfem státu či šéfem vlády. Královna Alžběta je šéfkou britského státu, i když je známo, že žádný evropský monarcha dosud oficiálně svou zemi na summitu EU nezastupoval.Žádost konzervativních poslanců, aby královna navzdory premiérovi zastoupila Británii na evropském summitu, by byla nejpozoruhodnějším politickým krokem v její vládě, trvající 67 let.Pravděpodobně by to bylo považováno za porušení nepsaných britských pravidel, podle nichž královna nesmí vstupovat do politické arény.Jenže toryovští vzbouřenci chtějí zkoumat možnost použití tak radikálního kroku, protože se obávají dvou věcí, k nimž by mohlo dojít během premiérství Borise Johnsona:- Johnson by mohl prostě ignorovat hlasování Dolní sněmovny, zakazující vypadnutí Británie z EU bez dohody.- Johnson by mohl říci, že hlasování Dolní sněmovny, zakazující vypadnutí Británie z EU bez dohody, respektuje. Pak by se ale mohl záměrně pohádat s Emmanuelem Macronem s cílem přimět francouzského prezidenta, aby vetoval prodloužení odchodu Británie z EU.Podrobnosti v angličtině ZDE