Trumpova vláda oznámila radikální plán na omezení migrace

18. 7. 2019

Trumpova administrativa oznámila, že hodlá zamezit vstupu téměř všech migrantů ze Střední Ameriky na americkou půdu. Toto kontroverzní opatření kritizovali právničtí experti, podle jejichž mínění porušuje jak domácí, tak zahraniční zákony. Americký svaz pro občanské svobody (ACLU) už slíbil, že bude vládu za tento krok žalovat.

Migranti ze Střední Ameriky by podle tohoto opatření neměli nárok na azyl v případě, že nepožádají o ochranu v jiné zemi, jíž projdou na cestě do Spojených států. To se týká i dětí, jež cestují bez rodičovského doprovodu.

Pokud zákon projde, migrantům z Hondurasu, Salvadoru a Guatemaly bude prakticky znemožněno získat povolení ke vstupu na americkou půdu. Trumpův Bílý dům s tímto plánem veřejnost obeznámil, aniž by předtím získal souhlas guatemalské a mexické vlády.

ZDROJ v angličtině