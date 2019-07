Rusko "je připraveno dodat Turecku stíhačky Su-35" místo amerických F-35

19. 7. 2019

Rusko je připraveno dodat Turecku stíhačky Su-35, pokud Ankara vyjádří takové přání, prohlásil šéf státního podniku Rostech Sergej Čemezov. Předtím USA vyloučily Turecko z programu stíhacích bombardérů páté generace F-35 kvůli nákupu ruských systémů protivzdušné a protiraketové obrany S-400.

"Pokud naši turečtí kolegové projeví přání, jsme připraveni připravit dodávku Su-35," prohlásil Čemezov.

14. července dodalo ministerstvo obrany Ruské federace do Turecka komponenty systému S-400. Rozmisťování systémů by mělo proběhnout v říjnu. Kontrakt v ceně 2,5 miliardy dolarů podepsaný v roce 2017 podle očekávání vyvolal ostrou reakci Washingtonu, který opakovaně varoval Ankaru ohledně sankcí v případě, že neupustí od nákupu S-400.

Později Bílý dům informoval, že účast Turecka v programu F-35 je nyní nemožná. (Pentagon to zdůvodňuje rizikem, že by (ruské) obsluhy S-400 mohly v Turecku nastudovat taktiky útoku na nejnovější americký letoun třídy stealth - pozn. KD.) Pentagon prohlásil, že to Ankaru bude stát 9 miliard dolarů. Turecko označilo toto rozhodnutí za nezákonné.

Podrobnosti v ruštině: ZDE