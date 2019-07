Británie: Už začíná rozklad. Ministr financí v neděli oznámil v TV svou rezignaci

21. 7. 2019

“I’m going to resign”



Začínám otázkou: Myslíte, že jako ministr financí budete vyhozen z funkce?Ne, jsem si jist, že nebudu vyhozen, protože já odstoupím, dříve, než se dostaneme do toho okamžiku. Pokud se Boris Johnson stane příštím premiérem, pokud vím, jeho podmínky pro účast v jeho vládě jsou přijmout vypadnutí Británie 31. října z EU bez dohody, to není něco, co bych já kdy mohl podpořit, je velmi důležité, aby premiér měl ministra financí, který je s ním v těsné shodě co do finanční strategie, a já proto předložím svou rezignaci Therese Mayové ještě předtím, než příští středu ona sama předloží svou rezignaci paní královně.Nikdy jsem nezažil, že by ministr financí, nebo jakýkoliv vysoký ministr britské vlády, oznámil svou rezignaci živě v celostátní televizi. Je to historický okamžik.No, je to něco, co se stalo poprvé, Andrew.