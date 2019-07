Blázen a lhář šíleným britským králem

19. 7. 2019

Komentátorka Marina Hyde v dalším ze svých vynikajících článků ironicky oslavuje poslední čtyři týdny předvolební kampaně kandidáta na šéfa Konzervativní strany a budoucího britského premiéra Borise Johnsona, kterého volí v Británii jen 0,25 procent voličů - jen členové Konzervativní strany, většinou důchodci (neboť Konzervativní strana nemá členy mladší 55 let).



"Musíme uznat, že neexistuje rigoróznější proces než volba nového šéfa Konzervativní strany. Za poslední čtyři týdny, kdy byl Boris Johnson po tři čtvrtě té doby držen ve vypolstrované cele, aby z něho náhodou na veřejnosti nevypadlo pár rasistických nadávek anebo aby něco nezvoral - se Borisi Johnsonovi podařilo:



- odmítnout postavit se na obranu nejvýznamnějšího britského velvyslance proti absurdnímu útoku amerického prezidenta, což vedlo k rezignaci toho diplomata,



- policie byla povolána k zuřivé, hlučné noční hádce v bytě Johnsonovy přítelkyně,



- ukázalo se, že Johnson absolutně nerozumí ani těm nejzákladnějším prvkům svých údajných plánů pro mezinárodní obchod,

- tvrdil, jako nejšílenější z šílenců, že si doma dělá z krabic od vína kartonové modely autobusů,- lhal zbytečně a opakovaně ohledně všeho, od naprosté nerealizovatelnosti své vlajkové politické strategie jako budoucího britského premiéra, až po informaci, jak dlouho vlastnil jízdní kolo, než mu ho ukradli,- odmítl 26x -- říci, kdy byl pořízen falešný, inscenovaný snímek jeho samotného v přátelském sezení se svou přítelkyní,- odmítl říci, kolik má dětí,- ostudně pohrozil, že suspenduje britský parlament, čímž se přibližuje svému dětskému snu stát se jakýmsi děsivým králem,- mával na pódiu zavináčem, přestože by mu 30 vteřin googlování dokázalo, že jeho obvinění Evropské unie v této věci (že vnutila Británii hygienické předpisy vyžadující chlazenou dopravu potravin, které musejí být před požitím chlazeny, ukázalo se, že to není předpis EU, ale čistě domácí britský předpis) je naprostý nesmysl, podobně jako všechno, co už říká 30 let, a mnoho, mnoho dalšího, o čemž se tady z důvodů místa zmiňovat už nebudu.Takže se musíme zeptat členské základny Konzervativní strany, kteří přesto jsou rozhodnuti učinit tohoto klauna svým premiérem: ovlivnilo by vás při vaší volbě cokoliv, co jste se mezitím dověděli o Johnsonovi? Opravdu jsme tady docela hluboce na území muzikálu). Předvolební kampaň tak otevřeně groteskní, že se měla rozložit hned zpočátku, byla neuvěřitelně úspěšná."Podrobnosti v angličtině ZDE