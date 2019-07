Eritrea a Etiopie: Rok míru, rok zklamaných nadějí

19. 7. 2019

Po loňské historické dohodě byly hranice opět uzavřeny a změnilo se jen málo. Eritrejcům dochází trpělivost, napsali Selam Kidaneová a Martin Plaut.

Před rokem etiopský premiér Abiy Ahmed přijel do eritrejského hlavního města Asmary. Eritrejci vyšli do ulic a nadšeně vítali lídra země, s níž po dvě dekády vedli konflikt.

Byla to opravdu přelomová návštěva, která ukončila léta nepřátelství. Mezi lety 1998-2000 Etiopie a Eritrea vedly pohraniční válku, v níž zemřelo asi 100 000 lidí. Následná mírová dohoda měla vést k obnově vztahů a výměně zajatců a území. Ale tehdejší etiopský premiér Meles Zenawi odmítl přijmout ztrátu vesnice Badme, kvůli níž válka vypukla, a následoval 20 let trvající pat. Vojáci obou zemí na sebe mířili přes hranici v situaci, která nebyla ani válkou, ani mírem.

Loňské rozhodnutí premiéra Abiyho uznat Badme za eritrejskou otevřelo cestu návštěvě Asmary. Jeho přijetí sotva mohlo být vřelejší. Eritrejský prezident Isaias Afwerki, známý tím, že se jen málokdy usmívá, byl spatřen, jak se směje a žertuje se svým protějškem. Eritrejská televize ukázala, jak se Abyi sešel s prezidentovou rodinou a hrál si s jeho vnoučaty.

Ani ne za týden byl eritrejský lídr v Addis Abebě, kde se mu dostalo stejně vřelého přijetí.

V září byly vztahy stvrzeny formálním podpisem mírové dohody v saúdskoarabské Džiddě. V dohodě je psáno, že etiopsko-eritrejská hranice bude otevřená, vztahy budou normalizovány a spory minulosti odloženy.

Chvíli šlo všechno dobře. Etiopané létali do Eritreje za svými příbuznými. Obchodníci překračovali hranici a prodávali zboží v Eritreji. Firmy na obou stranách hranice zažily boom. Eritrejci se mohli snadno dostat do Etiopie taxíkem a tisíce jich podnikly tuto cestu; až 500 lidí denně putovalo za lepším životem.

Po roce se nicméně situace změnila. Hranice je oficiálně uzavřena. Pro toto rozhodnutí nebylo předloženo žádné vysvětlení, ale zdá se, že eritrejské úřady se obávaly odjezdu příslušníků opozice do Etiopie, kde působili mnoho let. Hlavní zbývající známkou mírové dohody jsou každodenní lety společnosti Ethiopian Airlines, které si mohou dovolit jen bohatí Eritrejci starší 50 let s oficiálním povolením k opuštění země.

V Eritreji se projevuje jen málo výhod míru kromě možnosti nakoupit věci každodenní spotřeby propašované etiopskými obchodníky. Vládní politika nekonečné vojenské služby pro všechny Eritrejce zůstala beze změny. A eritrejský parlament rozpuštěný v únoru 2002 se nesešel a neměl možnost posoudit nebo ratifikovat dohodu podepsanou prezidentem.

Mezitím si někteří Eritrejci dělají starosti o nezávislost své země získanou tak draze v roce 1993. Přihlíželi nervózně dohodě o společném využívání klíčového eritrejského přístavu Assab. Všimli si také, že někteří Etiopané začali vydávat neoficiální mapy regionu, které neuznávají eritrejskou suverenitu.

