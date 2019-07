Zeman si Babiše vodí na provázku aneb Zákusek k diskusi

18. 7. 2019 / Jiří Hlavenka

a) Už nyní je vidět, jak Babiš všemi prostředky odsouvá a blokuje proces. Rath se bude červenat, jaký byl amatér: pravomocného rozsudku se dočkáme mnoho let poté, kdy Zeman přestane být prezidentem.

Myslím, že to argumentačně neobstojí:

b) Zeman do toho samozřejmě může vstoupit dřív (po obžalobě), ale proč by to dělal? Na dané slovo mezi grázly spoléhat nelze; ostatně jen idiot nemění svoje dané slovo, že.

c) Na Babiše se valí další kauzy. Jsou tu nyní zveřejněné daňové úniky (ztrátová firma s daňovým štítem na sebe "nechá fakturovat" fiktivní náklady - typu metrový banner pro Penam ve výběhu surikat za pět miliónu ročně - tohle už dnes berňáky bez milosti dodaňují a pokutují, s nikým se nemazlí), audit EU, pořád visí v luftě korunové dluhopisy atd. Myslím, že se objeví další věci. Jedna amnestie nic nevyřeší.

d) Zemanovi by amnestování Babiše velice ublížilo v popularitě. Zeman má 50% rating, Babiš 25%. Zeman verbálně odvozuje svoji moc právě od svého approval ratingu: lidé si mně zvolili, lidé za mnou stojí. Zeman sice samozřejmě ztratil všechny zábrany, ale ty ztratil už před dvaceti lety. Co neztratil, jsou politické instinkty. On moc dobře ví, v čem je jeho síla.

e) Bereme za dané, že po ukončení mandátu Zeman zmizí z politiky, ale to neznáte Jezevce. Bude především hledat "svého Medveděva", a pokud váhu svého ratingu posune správným směrem a bude usilovně dva roky vařit, že "Jarda Soukup je správný, férový chlap a pravý vlastenec, srdcař, co se nedá", a udělá na tom spanilou tour, tak nevím nevím. Ruskou linku je potřeba zachovávat, a neobětovávat ji kvůli „jakomusi“ slovenskému magorovi. Omlouvám se bratrům za řekou.

f) Úplně podstatné, shrnuji to znova, je to, že omilostněním Babiše Zeman nic nezíská a jen ztratí. Udělení milosti totiž bude JEHO SLABOST, ne síla. Zeman nezná takovéto jednání, není vůbec v jeho rejstříku.

A nyní v čem je ta skutečná páka Zemana na Babiše (už jsem to zmiňoval, tak ještě jednou)? To, že Zeman v podstatě úkoluje komunisty, se ví. Oni a jenom oni mu vděčí za to, že i když ve volbách propadli, jsou u moci. Tohle je ten jazýček na vahách. A chtějí víc! Pokud ho Zeman posune (a získá ještě pár socanů, což není problém a nejspíš taky okamurovce, což taky nebude tak těžký deal), tak v momentě jak tohle bude mít v hrsti, dojde k vyslovení nedůvěry a Babiš padne.

Zeman si najmenuje svoji Prozatímní vládu, která sice nezíská důvěru, ale to není podstatné: podstatné je, že Babiš přijde o veškerou politickou vládní moc. Přijde o VŠECHNA ministerstva a premiérské křeslo, přijde o desítky svých pracně dosazených lidí na silové pozice. Přijde o všechno, co si několik let vydupával. Už nebude "šéf", už nebude řídit a komandovat. A začnou se dít věci. Nic není pro Babiše horšího, než když přijde o exekutivní vládu nad touto zemí. Udělá cokoli, aby tohle nenastalo, a cokoli znamená cokoli.

Tohle a především tohle je věc, kvůli které si dnes Zeman Babiše vodí na provázku.