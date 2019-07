Brexit: "Já jsem vlastenka!"

19. 7. 2019







Moderátor James O'Brien z rozhlasu LBC charakterizoval tento třináctiminutový rozhovor se sedmdesátiletou Angličankou, stoupenkyní brexitu, jako jeden z nejsmutnějších rozhovorů, jaké kdy dělal.



(Překlad je mírně zkrácen.)









Posluchačka: Já jsem vlastenka. Podporuju brexit. Musíme vypadnout z EU bez dohody.



Moderátor James O'Brian: Proč?



Posluchačka: Protože mně je sedmdesát let. Protože jsme měli v této zemi dobré i špatné časy. A prožila jsem všechny. Pracovala jsem pro firmu Mallards, holandskou firmu. A oni mi řekli, jestliže nebudu hlasovat pro Evropu, přijdu o zaměstnání. A víte co? Hlasovala jsem proti EU. Nedovolím, aby nás ovládali.



Moderátor: Ale vy říkáte, že chcete, aby Británie vypadla z EU bez dohody.Proč?



Posluchačka: Nakonec jsem o zaměstnání stejně přišla. Firma uzavřela svou činnost.



Moderátor: Je mi velmi líto, že jste přišla o zaměstnání. Ale proč máme vypadnout z EU bez dohody? Proč jste hlasovala pro rozhodnutí, které bude znamenat, že spousta dalších lidí přijde o zaměstnání?



Posluchačka: Měli jsme v této zemi dobré časy i špatné časy. A já jsem zažila všechny. A vždycky jsme zvítězili. Protože jsme silní. On má pravdu. Můžeme dovážet věci z celého světa.



Moderátor: Jaké věci?Posluchačka: No, dám vám příklad. Ten člověk, co vlastní restaurace Weatherspoons, když jsme měli možnost hlasovat v referendu o odchodu z EU, začal dovážet věci z jiných částí světa. A napsal to ve svém časopise, tak jsem si to přečetla.Moderátor: Bylo to levnější?Posluchačka: Ano, bylo to levnější a stejně dobré.Moderátor: Uvědomujete si, že to dělal ještě v době, než jsme odešli z EU?Posluchačka: Protože jsme byli součástí Evropy.Moderátor: Ale my pořád ještě jsme součástí Evropy. Zastavte se na okamžik. Beru vážně, co říkáte. Váš argument, že je dobrý nápad odejít z EU, je, že on našel levnější zdroje zboží ještě než jsme odešli z EU.Posluchačka: No, připravoval se.Moderátor: Promiňte. Prosím, zamyslete se nad tím, co říkáte. Musíme odejít z EU, aby Tim Martin z Weatherspoons mohl dělat něco, co už dělá?Posluchačka: Ano, protože se připravuje - -Moderátor: Ale my jsme pořád ještě v Evropské unii.Posluchačka: To jsme.Moderátor: A on udělal tohle, ohledně čeho vy mi říkáte, že kvůli tomu musíme odejít z EU?Posluchačka: Ne, to je příklad všem těm zrádcům -Moderátor: Prosím, nepoužívejte urážlivého jazyka. On už to udělal, a my jsme stále ještě v EU. A on už to udělal?Posluchačka: Protože předvídá budoucnost.Moderátor: Ale on to už udělal. Jsme v EU. Ano? A on to už udělal. Otázka, Christine: Proč musíme odejít z EU, abychom mohli udělat to, co už on udělal, zatímco jsme pořád ještě v EU?Posluchačka: Protože oni nás pořád ještě ovládají. Oni nemají vůbec žádný respekt pro tuto zemi. Já vidím, co se děje. Já miluju Británii. Miluju to, co Británie dává světu.(...)Moderátor: Já to tak ale nenechám. Musíte se vyrovnat s tím, co jste řekla v celostátním rozhlase. Řekla jste, že musíme odejít z EU, protože Tim Martin udělal něco, zatímco my jsme pořád ještě v EU.Posluchačka: Udělal to, protože se připravoval na náš odchod.Moderátor: Ale jak to mohl udělat, když nám to nebylo dovoleno, kvůli veškerému tomu ovládání?Posluchačka: To já nevím, musíte se ho zeptat. Já jsem to jen četla v jeho časopise.Moderátor: Musela jste tomu ale rozumět. Jak to mohl udělat, když nám to není dovoleno?Posluchačka: To já nevím, já nejsem velká podnikatelka. Ale na mě udělalo dojem, co napsal.Moderátor: Ale ze stovky velkých podnikatelů vám 90-95 řekne, že děláme obrovskou chybu. Proč jste se rozhodla věřit tomuto podnikateli?Posluchačka: A co Mark Carney (šéf Anglické banky). Ten změnil svůj názor.Moderátor: Nezměnil. Po referendu realizoval hospodářskou politiku, která minimalizovala dopad toho, před čím nás varoval.Posluchačka: No, já s vámi nesouhlasím.Moderátor: S čím nesouhlasíte, Christine?Posluchačka: Nesouhlasím, že nebudeme moci obchodovat s celým světem.Moderátor: Samozřejmě, že budeme moci obchodovat, ale bude nás to stát daleko víc. A nebudeme moci obchodovat volně od 1. listopadu s nikým. To není názor, Christine, to je fakt.Posluchačka: Ale my jsme přece slyšeli spoustu těchto věcí od vysokých lidí a pak se obrátili. A řekli, že se to nestane. Budou moci vozit věci z jiných částí světa.Moderátor: Ale ne na základě dohody o volném obchodu. Rozumíte teď, proč to, co jste říkala o Timu Martinovi, bylo trochu pošetilé?Posluchačka: Ne. Nepřimějete mě, abych to řekla.Moderátor: Tak ne pošetilé. Chápete, že to dělal, zatímco jsme pořád ještě v EU? Jsme pořád ještě v EU. A on udělal to, co vás přesvědčuje, že musíme odejít z EU, zatímco jsme stále ještě v EU?Posluchačka: Jak to, že dovážíme všechny naše kovy z Číny, když nesmíme mít obchodní dohody?Moderátor: Cože? Kdo řekl, že nesmíme mít obchodní dohody? Říkal jsem, že od 1. listopadu žádné nebudeme mít. Nejsme odborníkem na dovoz kovů, ale určitě jsou dovozní cla na dovozy z Číny.Posluchačka: Ale to nás nepoškodilo.Moderátor: Cože? My nemáme s Čínou žádné obchodní dohody. Proč pořád říkáte Sorry?Posluchačka: Protože se na mě zlobíte.Moderátor: Já se vůbec nezlobím. Je mi vás strašně líto. Protože věříte souboru lží a vystupujete tady v rádiu ve snaze vysvětlit, že jste hlasovala, aby spousta lidí přišla o zaměstnání, protože vy jste přišla o své zaměstnání.Posluchačka: Já nechci, aby lidi přišli o zaměstnání.Moderátor: Ale k tomu dojde.Posluchačka: Jsem si jistá, že se ukáže, že nemáte pravdu.Moderátor: Ale uvědomujete si, že tohle nejsou názory. Že od 1. listopadu nebudeme mít žádné obchodní dohody. Zatím máme obchodní dohody se 120 zeměmi světa.Posluchačka: S Evropskou unií?Moderátor: Zjevně ne. EU má dohody s mnoha zeměmi světa. Což my budeme 1. listopadu. Co myslíte, že bude od 1. listopadu lepší?Posluchačka: Získáme zpět kontrolu nad svou zemí.Moderátor: Jakou kontrolu získáme, Christine? Co se zlepší? Co v současnosti nemůžeme ovládat, co vás frustruje?Posluchačka: Říkají, že se bude muset spousta zákonů změnit. Já si je nepamatuju.Moderátor: Musíte si pamatovat aspoň jednu věc?Posluchačka: Dobře. Trochu šílená věc. Fish and Chips (Ryba s hranolky) se dřív balily do novin. A pak se to zakázalo. Nádherně to vonělo tiskovou barvou. Pamatuju si to. Bylo to krásné.Moderátor: A to zakázala EU?Posluchačka: Ano, EU nám to zakázala. A já poslouchám Evropský parlament, co dělají. Posíláme miliardy do Evropy. Zlepšují snad naše školy a naše zdravotnictví?Moderátor: Jsou lepší než v roce 1975 (kdy Británie vstoupila do EHS)?Posluchačka: Chci dobré školy a dobré zdravotnictví, ale to se neděje. EU nám žádné peníze nedávala.Moderátor: Obávám se, že ano, Christine. To je lehce zjistitelné, kam ty peníze šly. Rozvojový fond EU.Posluchačka: Samozřejmě se Evropanům líbí, jaké to tady je, a nedivím se, že se sem stěhují.Moderátor: Tak proč jste hlasovala proti tomu, Christine?Posluchačka: Protože jsem vlastenka.Moderátor: Ale vlastenectví znamená, že chcete pro svou zemi to nejlepší. Vy jste hlasovala pro to nejhorší.Posluchačka: Ne.Moderátor: Tak mi řekněte, co bude lepší. Kromě toho, že možná bude možné balit fish and chips znovu do novin. Kromě toho, na co se nejvíc těšíte?Posluchačka: Těším se, že tu nebude možná tolik imigrantů. A budeme mít kontrolu.Moderátor: Jak jste reagovala, když vláda rozhodla, že se imigrace nebude nijak omezovat, že bude v podstatě stejná jako za členství v EU? Nejste moc vlastenka, když jste hlasovala pro to, aby se všechno zhoršilo. Co se zlepší?Posluchačka: Ne. Zaprvé, nebudeme mít takové čekací lhůty ve zdravotnictví.Moderátor: A co všichni ti lékaři a zdravotní sestry z EU, kteří už z této země odcházejí? Kdo je nahradí?Posluchačka: Pro to mám plány. Musíme souhlasit, že nesouhlasíme.Moderátor: Není pravda, že nesouhlasíme. Já vám řekl určitá fakta a vy jste mi pověděla o fish and chips.Posluchačka: Mně je sedmdesát. Nemůžu se vracet k všemu tomu, k těm různým věcem, které vás rozladily.Moderátor: Já bych vám jen chtěl připomenout: Vlastenectví znamená, že chcete, aby vaše země byla co nejlepší. Ne vnutit vlastní zemi ekonomické sankce.Zdroj ZDE