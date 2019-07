Kongresmanka Alexandria Ocasio-Cortézová přednesla silné svědectví o špatném zacházení s migranty na americko-mexické hranici: „Když mi všechny tyto ženy sdělily, že byly uvrženy do cel, kde byla nefunkční umyvadla… a že jim bylo řečeno, aby pily vodu z toaletní mísy, tak jsem jim uvěřila. Prostě jsem těm ženám věřila.“

