Rozhovor Britských listů 228. Vzdorně objektivní postoj Sergeje Loznicy

Ukrajinský filmový režisér Sergej Loznica (narozený v Bělorusku) proslul svými dokumentárními filmy, v nichž prostě namíří kameru na lidi a bez komentáře zaznamenává, jak se chovají jako idioti. Na karlovarském filmovém festivalu s ním hovořil Jan Čulík o jeho filmu Austerlitz, zaznamenávajícím, jak se chovají tisíce dnešních turistů při hromadných návštěvách koncentračního tábora Sachsenhausen, a o jeho střihovém filmu Proces, o stalinském monstrprocesu z konce třicátých let dvacátého promítaném na letošním karlovarském filmovém festivalu, i o tom, že Sergej Loznica nyní připravuje nový střihový film o pohřbu J. V. Stalina v roce 1953. "Chtěl bych pozvat diváka do té doby, aby pocítil to, co lidé tehdy cítili, a viděl to, co lidé tehdy viděli. Ale s naší zkušeností o 66 let později," říká Sergej Loznica. Rozhovor se vysílá na Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 12. července 2019.



Sergei Loznitsa, Ukrainian film director (who was born in Belorussia), is well known for his documentaries in which he simply points his camera at people and without any comment he records how they behave like idiots. Jan Čulík spoke to him at the 2019 Karlovy Vary International Film Festival about his film Austerlitz, which shows how thousands of tourists behave while visiting en masse the Sachsenhausen Nazi concentration camp. They also spoke about Loznitsa's film The Trial, constructed from period archive film footage recording one of the Stalinist show trials which took place in Russia in the 1930s. Sergei Loznitsa is now working on a new film which also uses archival film footage: it is a film recording the events around Stalin's funeral in 1953. "I would like to invite my spectators to that time so that they could feel what people then felt and see what people then saw - but with our experience of 66 years later," says Loznitsa. The interview was broadcast by the Czech cable TV station Regionalnitelevize.cz from 12th July 2019.