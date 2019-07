17. 7. 2019 / Uwe Ladwig





Když převzala ministerstvo obrany jako nevojákyně, neměla v té špatně a vlastně vůbec nefungující instituci vůbec šanci nepracovat s externě najímanými poradci. Jak jinak než její mužští předkové na tomto ministerstvu by bývala mohla něco zlepšit. Celou organizaci nákupu technických zbraní měla například vyhodit na hodinu, to ovšem nešlo. Že za to byla ze všech stran kritizována, bylo jen signálem od konzervativních mužských militaristů a novinářů, kteří nikdy nepřevzali veení ani malé, nefungující organizace.



K článku "Co je to za člověka, ta nová předsedkyně Evropské komise" , poznamenává Uwe Ladwig: