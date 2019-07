Ursula von der Leyenová byla zvolena první předsedkyní Evropské komise

17. 7. 2019





Evropský parlament hlasováním potvrdil Ursulu von der Leyenovou jako první prezidentku Evropské komise a prvního německého občana v této funkci za posledních padesát let.



V tajném hlasování podpořili von der Leyenovou europoslanci v těsném hlasování, takže von der Leyenová nahradí Jeana-Clauda Junckera, který z funkce předsedy Evropské komise odchází 31. října.

Von der Leyenová získala hlasy 383 europoslanců, o devět hlasů více, než bylo zapotřebí k získání absolutní většiny, avšak nedosáhla hranice 400 hlasů, které by jí bývaly poskytly stabilní většinu umožňující jí prosadit v nadcházejících pěti letech svou politickou strategii.Po svém zvolení konstatovala: "Důvěra, kterou jste vložili ve mě, je sebevědomím vloženým do Evropy. Sebevědomím a důvěrou v jednotnou a silnou Evropu, od východu na západ, od jihu na sever. Sebevědomím Evropy, která je připravena bojovat za budoucnost, nikoliv bojovat mezi sebou navzájem."Skutečnost, že se von der Leyenová stala před dvěma týdny kandidátkou pro vedoucí představitele EU, byla nepříjemným překvapením pro klub socialistů a demokratů a i pro některé členy jejího vlastního středopravicového poslaneckého klubu Evropské lidové strany.Von der Leyenová byla nominována evropskými vedoucími představiteli po padesáti hodinách složitých jednání navzdory tomu, že nebyla jedním z tzv. "Spitzenkandidátů", kteří se před květnovými eurovolbami ucházeli o vedoucí funkci v exekutivní větvi EU.Když byl v roce 2014 jmenován Juncker do funkce předsedy Evropské komise jako první "Spitzenkandidát", jehož funkce závisela na tom, že Evropská lidová strana zvítězí v eurovolbách jako nejvýznamnější skupina v evropském parlamentě, jeho jmenování bylo považováno za podstatný přesun moci z hlavních měst Evropské unie do evropského parlamentu.Avšak opozice proti kandidatuře von der Leyenové se rozložila během jejího třicetiminutového projevu v úterý dopoledne, kdy von der Leyenová učinila několik levicových příslibů ve snaze získat na svou stranu socialisty a zdůraznila význam toho, že je první ženou, která byla nominována šéfy států EU. Von der Leyenová během debaty v evropském parlamentě mluvila plynně německy, anglicky i francouzsky.Ve svém projevu von der Leyenová přislíbila, že prosadí mezi 28 komisaři EU, v jejichž čele bude stát, plnou genderovou rovnost."Pokud členské země nenavrhnou dostatečné množství komisařek, nebudu váhat a požádám o další jména," řekla. "Od roku 1958 bylo 183 komisařů. Jen 35 byly ženy. To je méně než 20 procent."Von der Leyenová dále přislíbila celoevropskou záruku zdravotní péče zadarmo a vzdělání pro všechny děti. "Vím jako matka sedmi dětí, že je nesmírně důležité a ovlivňuje to celý jejich další život, pokud mají děti přístup ke vzdělání, ke sportu, k hudbě, k zdravým potravinám a k milujícímu prostředí," zdůraznila.Socialisty se pokusila získat na svou stranu tím, že přislíbila vytvoření celoevropské minimální mzdy, založení fondu, který by podpořil národní systémy sociálního zabezpečení v případě hospodářské krize a flexibilitu v daňových a výdajových omezeních zemí v eurozóně.Von der Leyenová se také zavázala, že bude realizovat rozsáhlý ekologický program, včetně "zeleného dealu", s cílem dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050.Přislíbila také, že dovolí evropskému parlamentu, aby navrhoval nové zákony."Každý, kdo si přeje pomáhat Evropě, ve mně nalezne vášnivého bojovníka po jeho boku. Každý, kdo se pokusí vyvolávat rozkol a ničit naše hodnoty, ve mně nalezne ostrého oponenta."Představitelé vládnoucích stran v Polsku a v Maďarsku kritizovali příslib von der Leyenové, že bude pokračovat s úsilím Evropské komise blokovat či zrušit změny v soudnictví v jejich zemích."Dáma Spravedlnost je slepá - bude hájit právo a zákonnost všude, kde bude terčem útoků," zdůraznila von der Leyenová.Zelení poslanci hlasovali proti von der Leyenové s tím, že její program není dostatečně ekologický.Podrobnosti v angličtině ZDE