Španělsko: Jednání se stranou Podemos neuspěla, oznámil premiér

17. 7. 2019

Úřadující socialistický premiér Pedro Sánchez v pondělí prohlásil, že levicová strana Podemos odmítla nabídku na místa v kabinetu, píše Anabel Díezová.

Zbývá týden do okamžiku, kdy úřadující premiér absolvuje hlasování v Kongresu o důvěře vládě. Stále více se však zdá, že je tento pokus předem odsouzen k nezdaru.

Pedro Sánchez oznámil, že jednání jeho Socialistické strany s levicovou stranou Unidas Podemos skončila. I když socialisté zvítězili v dubnových volbách, získali jen 123 poslanců, takže nedosáhli parlamentní většiny. Unidas Podemos skončila čtvrtá s 42 křesly za lidovci (66) a Ciudadanos (57). Tyto dvě strany však odmítly socialisty podpořit, takže zůstala možnost jednání s uskupením vymezujícím se proti rozpočtové strohosti a sbírkou menších regionálních stran.

Sánchez a lídr Podemu Pablo Iglesias vedli spor o podobu příští vlády, která podle Iglesiase měla být koaliční se zastoupením ministrů obou stran.

Avšak nejlepší Sánchezova nabídka byla přijmout pár méně známých členů Podemu na ministerské funkce. Úřadující premiér prohlásil, že hlubeké neshody mezi oběma stranami v některých klíčových otázkách by společnou vládu fakticky znemožnily.

Sánchez označil konzultace s Podemem za "maškarádu", jejímž jediným cílem bylo odmítnout podporu vládě. A dodal, že na jednání minulý týden Iglesias odmítl nabídku "přivést do kabinetu kvalifikované lidi z Unidas Podemos".

"Je to poprvé za 40 let, co kandidát na vytvoření vlády předložil návrh tohoto typu - a setkal se odpovědí, že to je návrh hloupý," řekl Sánchez.

Úřadující premiér tvrdí, že Iglesias plánuje říci "ne, spolu s [ultrapravicovou stranou] Vox".

"Minulý pátek si vyžádali konzultaci, která neodráží náš poslední návrh ze čtvrtka," prohlásil zjevně rozzlobený Sánchez. "Myslím, že jsem byl ve svém návrhu dost flexibilní a rozumný. Potřebuji vládu, která není paralyzovaná vnitřními protiklady. Mohou navrhnout jména, ale nemohou je na nás uvalit."

V reakci na vyjádření premiéra Alberto Garzón, lídr skupiny Sjednocená levice, která je součástí Unidas Podemos, na Twitteru prohlásil, že Sánchez usiluje o "bezpodmínečnou podporu" jiných stran.

Pokud Sánchez neuspěje, zemi mohou čekat další volby na podzim, čtvrté za čtyři roky. Tento týden premiér požádá strany lidovou, Ciudadanos a Unidas Podemos, aby se alespoň zdržely hlasování o důvěře a on mohl oficiálně vytvořit vládu.

