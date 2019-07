George Conway: Trump je rasistický prezident

17. 7. 2019





Toto vášnivé odsouzení Donalda Trumpa publikoval v deníku Washington Post právník George Conway, manžel Trumpovy poradkyně Kellyanne Conwayové a prominentní republikánský kritik Donalda Trumpa



Dodneška si pamatuju téměř přesně to misto, kde k tomu došlo: na parkovišti u supermarketu ve východní části státu Massachusetts. Bylo to v polovině sedmdesátých let: Ještě jsem ani nebyl teenager. Nepamatuju se přesně, co vyvolalo hněv té ženy. Avšak nikdy nezapomenu, co řekla mé matce, která se do USA přestěhovala před mnoha desetiletími z Filipín. Žena řekla: "Vraťte se do své země."

Pamatuju si na ten incident dobře, ale nikdy mě to moc netrápilo. Ani mě netrápily rasové nadávky, kterých naštěstí bylo málo. Nevadilo mi to, protože většina Američanů taková nebyla. Žena na parkovišti byl prostě jen primitiv, byla to výjimka. Amerika slibovala rovnost. Měla to v ústavě. Bylo to napsáno v mých školních učebnicích. Ta země samozřejmě nebyla dokonalá. Ale její ideály ano. A každý den nás přiváděl k těm ideálům blíž.Pro kluka, jako jsem já, se zdálo dávno, že potomek otroků předpověděl, pět dní před tím, než jsem se narodil, že jeho "čtyři dětičky jednoho dne budou žít v zemi, kde nebudou posuzovány podle barvy jejich kůže, ale podle jejich charakteru". To se přece mělo stát brzo, možná jsme v té situaci už byli. Nechápal jsem, proč se při žádosti o studium na univerzitě musí vyplňovat kolonky o rase či etnicitě. Jsem také částečně Ir a Skot. Jakou kolonku mám zaškrtnout? Mám vůbec nějakou zaškrtnout? Pomůže mi to, nebo mě to poškodí? Ale to je jedno, brzo v budoucnu ty kolonky budou zrušeny.Jak naivní může být dítě. Ta žena na tom parkovišti - ukázalo se, že existuje mnoho lidí, jako ona. Nikdy nezmizeli. Chodí na demonstrace a publikují hnusné věci na Facebooku a na Twitteru.(...)Myslel jsem si, že prezident Trump je hrubý, hloupý, neumí se vyjadřovat, mluví nesouvisle, je to narcista a je necitlivý. Je to ubohý násilník, ale násilník, který útočí na všechny rovným dílem - svým mimořádně sprostým a primitivním způsobem bude útočit na kohokoliv, o němž usoudí, že se k němu staví kriticky. Bez ohledu na to, jak silně zastávám názor, že nemá být prezidentem, nemyslel jsem si, že je to rasista. Bez ohledu na to, jak silně je mi Trump nesympatický, nechtěl jsem si myslet, že je prezident Spojených států rasistický fanatik.Neděle nás ale nenechala na pochybách. Naivita, resentiment a otevřený rasismus, zvířené do toxické směsi, nám vytvořily rasistického prezidenta. Řekl čtyřem nebělošským poslankyním Kongresu - americkým občankám, z nichž tři se v USA narodily - aby "se vrátily" do "zemí", z nich "původně přišly"? To je svou podstatou rasistické. Vůbec nezáleží na tom, co ty poslankyně podporují nebo proti čemu bojují - a je toho hodně, za co je možné je kritizovat - ale takový výrok je za hranicí lidské slušnosti. Pro kohokoliv, a nejvíce pro prezidenta.A to, co je skoro stejně tak špatné, je téměř úplné mlčení od vedoucích představitelů Republikánské strany. Oni mlčí nikoliv proto, že by s Trumpem souhlasili. Vědí velmi dobře, jak to je. Mlčí, protože vědí, že Trump je nenapravitelný, zvykli si na jeho divoké výroky, protože vzhledem k tomu, že vědí, že je to pitomec, neberou jeho výroky vážně a předstírají, že ani jiní lidé by je neměli brát vážně. Buď proto, že dobře vědí, jak škodlivé jsou Trumpovy výroky, Republikáni nechtějí svou kritikou poskytnout munici svým politickým nepřátelům, nebo proto, že dobře vědí jak pomstychtivý, tvrdohlavý a tupě sebedestruktivní je Trump, a tak se bojí jeho hněvu.To ale prostě není přijatelné. Trump není žádná náhodná zatrpklá osoba na parkovišti - je to prezident Spojených států. Prostřednictvím svého úřadu hovoří za celou zemi. To, o co teď jde, je důležitější než soudci nebo snižování daní nebo předpisy nebo jakákoliv politická strategie. To, o co teď jde, jsou ideály této země. Samotná duše tohoto národa.