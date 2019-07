Proč dávají Seznam Zprávy nekriticky prostor šílencům?

17. 7. 2019 / Jan Čulík

Šílenec Vladimír Dlouhý si v nekriticky prezentovaném rozhovoru pro Seznam Zprávy stěžuje, že v ČR je prý příliš mnoho humanitně vzdělaných absolventů vysokých škol. Potřebujeme prostě prý ty pracovníky pro ty montovny.





Je fascinující, že tito omezenci vůbec nereflektují blížící se automatizační revoluci. My vůbec nevíme, jaké kvalifikace bude za několik let zapotřebí. Automatizace se blíží nezastavitelně a rychle. Před časem jsme v BL vydali zprávu, že na předměstí Berlína už jezdí tramvaje bez řidiče. Nikoho to nezajímalo.





Co se stane se statisíci řidičů autobusů, kamionů a tramvají?





Před nadcházející technologickou revolucí je možné dělat jen jedno: naučit mladé lidi, aby dokázali kriticky hodnotit situaci kolem sebe a byli kreativní. K tomu je nejlepší dobré humanitní vzdělání.





Proč je proboha tak obrovský rozdíl mezi českými potentáty, kteří strkají hlavu do písku - jak to, že se k nim tyto běžně přístupné informace nedostávají? - a pedagogy například ve Finsku. No, posuďte sami:









(Pozn. red.) Vladimír Dlouhý se choval jako šílenec už v devadesátých letech , chová se důsledně během let... K tomu tento pořad:





"Sebrané vytáčky Kamila Čermáka" ZDE