Experti: Rusko za Putina se připravuje na regionální války v Evropě

17. 7. 2019

Odzbrojovací dohoda INF se chýlí ke konci. EU a NATO mají obavy - ale USA a Rusko nechtějí ustoupit. Rusko podle názoru Američanů zbrojí raketami, jejichž dolet nespadá pod smluvní limity. Experti jsou znepokojeni.

Po NATO se i Evropská unie naléhavě obrátila na Rusko, aby počátkem srpna odvrátilo konec důležitého dokumentu o jaderném odzbrojení.

Jakou strategii Rusko ve skutečnosti sleduje, to uvedli Heinrich Brauß, dříve generálporučík a po penzionování poradce generálního tajemníka NATO, a Joachim Krause, ředitel Institutu bezpečnostní politiky při univerzitě v Kielu, v analýze pro odborný časopis Sirius.

Krause shrnuje zjištění následovně: "V době, kdy je naše politická pozornost zaujata klimatickými změnami, migrační krizí, krizí EU a mnoha dalšími otázkami, které vyžadují kooperativní řešení, se Rusko za Putina připravuje - zcela nevyprovokovaně - na regionální války v Evropě, které chce zakončit s pomocí hrozeb jadernými zbraněmi“.

Cílem ruské strategie je usilovat o konfrontaci se Západem a podkopávat jednotu západní aliance. Přestože si je Putin vědom, že nebude mít šanci na úspěch v konfliktu s NATO v dlouhodobém horizontu, avšak chce získat "schopnost eskalační dominance v regionálním konfliktu v Evropě," tvrdí Brauß.

V případě ozbrojeného konfliktu by to podle jeho názoru mohlo znamenat, že by se Rusko mohlo pokusit zahájit „omezený překvapivý útok, který by byl podpořen jadernou hrozbou dříve, než NATO bude moci účinně reagovat“. V této souvislosti se podle Brausse a Krauseho s největší pravděpodobností zaměří na černomořskou oblast a pobaltské státy.

