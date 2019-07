Trump zaútočil rasisticky na Ocasio-Cortezovou a další demokratické poslankyně Kongresu

15. 7. 2019

Donald Trump rasisticky zaútočil v neděli na čtyři levicové poslankyně Demokratické strany v Kongresu, které se střetly s vedením Demokratické strany. Měly by se podle něho "vrátit do svých původních zemí a pomoci opravit naprosto rozbitá a zločinností nakažená místa, odkud pocházejí". "Nemůžete odejít dost rychle," dodal.



Jde o čtyři levicové poslankyně: Alexandriu Ocasio-Cortez z New Yorku, Ayannu Pressley z Massachusetts, Rashidu Tlaib z Michiganu a Ilhan Omarovou z Minnesoty.

Jedině Omarová, která je ze Somálska, nenarodila se v USA. Pressleyová je Afroameričanka, Tlaibová se narodila palestinským imigrantům a Ocasio-Cortez pochází z newyorské portorické rodiny.Ocasio-Cortezová reagovala: "Země, z které 'pocházím', a země, které my všichni přísaháme, jsou Spojené státy."Omarová charakterizovala Trumpa jako "nejhoršího, nejzkorumpovanějšího a nejneschopnějšího prezidenta, jakého jsme kdy byli svědky."Pressleyová konstatovala: "Takhle vypadá rasismus. My jsme tím, jak vypadá demokracie."Tyto čtyři levicové poslankyně Kongresu za Demokratickou stranu se střetly s předsedkyní Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosi, původně ohledně humanitární krize na jižní hranici USA a ohledně toho, že Pelosiová nechce zahájit proceduru impeachmentu (odvolání) Donalda Trumpa. Ocasio-Cortezová sdělila listu Washington Post, že Pelosiová je otevřeně urážlivá, když "explicitně kritizuje nově zvolené nebělošské poslankyně".V pátek Trump na Twitteru hájil Pelosiovou, že "není rasistka".V neděli napsal Trump na Twitteru, že "je tak zajímavé, že tyto 'pokrokové' poslankyně za Demokratickou stranu, které původně přišly ze zemí, jejichž vlády jsou naprostá katastrofa, nejhorší, nejzkorumpovanější a nejnekompetentnější na celém světě (pokud v nich vůbec je nějaká funkční vláda) nyní hlasitě a zlovolně nařizují lidu Spojených států, největšímu a nejmocnějšímu národu na světě, jak se má chovat naše vláda. Proč se nevrátí domů a nepomohou napravit naprosto rozbitá a zločinností promořená místa odkud přišly. Pak se mohou vrátit a ukázat nám, jak se to dělá. Ta místa vás zoufale potřebují, nemůžete odejít dost rychle. Jsem si jist, že Nancy Pelosiová by pro vás velmi ráda zařídila cestu zadarmo!"Pelosi reagovala konstatováním, že Trump dokázal, že jeho plán "Udělat Ameriku znovu velkou" vždycky byl "Udělat Ameriku znovu bělošskou".Šokující Trumpovy výroky na Twitteru byly možná zveřejněny záměrně, aby odvrátily pozornost médií od rozsáhlých protimigrantských razií, které se v USA konaly v neděli.Trump se vyjadřuje rasisticky pravidelně. Zahájil svou politickou kariéru falešným tvrzením, že se Barack Obama nenarodil v USA a svou prezidentskou kampaň tvrzením, že mnozí Mexičané jsou "sexuální násilníci". Loni se ptal během schůze v Bílém domě, proč USA vpouštějí do země migranty ze "zasr.ných zemí" jako Haiti, El Salvador a různých afrických zemí.Omarová se narodila v Somálsku a přišla do USA, když jí bylo 12, po určité době v uprchlickém táboře. Byla zvolena loni v listopadu do Kongresu jako jedna z dvou prvních muslimek a je pravidelně terčem nenávistných útoků od komentátorů Fox News a ultrapravicových stoupenců Donalda Trumpa.Tlaibová, druhá muslimka v Kongresu, se narodila v Detroitu. Pressleyová se narodila v Cincinnati. Ocasio-Cortez se narodila v New Yorku.Debata o Trumpově útoku pokračuje. Kritizoval ho i Bernie Sanders a další demokratičtí kongresmani. Čtyři levicové demokratické poslankyně reagovaly ostře. První reagovala v neděli Tlaibová:"Chcete reakci na nezákonného prezidenta, který je naprostým selháním? On sám je krize. Jeho nebezpečná ideologie je krize. Je nutno ho odvolat."Ocasio-Cortez reagovala dlouze. Z její reakce citujeme:"Jste rozčiílený, protože nevěříte v Ameriku, kde já zastupuju New York 14, kde dobří lidé z Minnesoty zvolili Omarovou, kde Tlaibová bojuje za rodiny v Michiganu, kde Pressleyová prosazuje holčičky z Bostonu. Jste rozčílený, protože si nedovedete představit Ameriku, jejíž součástí jsme my. Spoléháte na Ameriku posedlou strachem, abyste ji mohl plenit."Podrobnosti v angličtině ZDE