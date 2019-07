Stav globální demokracie

15. 7. 2019

Larry Diamond z Hoover Institution a Freeman Spogli Institute for International Studies hovoří o zdraví globální demokracie a své poslední knize Ill Winds: Saving Democracy from Russian Rage, Chinese Ambition, and American Complacency (Nezdravý vítr: Zachránit demokracii před ruským hněvem, čínskými ambicemi a americkým sebeuspokojením). Diamond hovoří o volebních, institucionálních a geopolitických hrozbách světovým demokraciím a o tom, jaká řešení Spojené státy, Evropa a jejich spojenci mohou nabídnout, aby se postavili novému vzestupu autoritářských států.

