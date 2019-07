Mlžení škodící profesionalitě

16. 7. 2019 / Pavlína Antošová

Životopisy mnoha z nás obsahují některá bílá místa. Hodně ale záleží na tom, jak se k nim kdo po dlouhé době dokáže postavit. A u veřejně známých osobností to platí zvlášť.

Čerstvý osmdesátník Karel Gott se na začátku sedmdesátých let pokusil o emigraci do západního Německa, a to s celým Štaidlovým orchestrem. V pozadí stálo přání ponechat si délku vlasů podle svého rozhodnutí a vkusu. Tlak z vyšších míst byl v té době tak silný a groteskní zároveň, že se tento faktor pro řadu Čechů a Slováků (většinou o něco mladších než Gott) zcela pochopitelně stal atributem svobody.