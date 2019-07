Trump: Mé koncentrační tábory jsou nejčistší!

James Felton: Trump publikoval na twitteru už neuvěřitelné nesmysly, ale musím přiznat, že jsem opravdu nebyl připraven na jeho sebechválu "Já provozuju ty nejčistší koncentrační tábory!"

Donald Trump: Páteční návštěva ukázala jasně, politikům i médiím, jak dobře vedená a čistá jsou vazební střediska pro děti. Vynikající recenze! Článek v krachujících New York Times byl LŽIVÝ! Místa, kde jsou zadržování dospělí muži, byla čistá, ale přeplněná. Také plná obrovského množství zločinců...



Historik Simon Schama: Koncentrační tábor v Terezíně měl také velmi dobré recenze!



