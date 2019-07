Americké poslankyně: Nenechte se Trumpem vyprovokovat

16. 7. 2019





Čtyři nebělošské poslankyně amerického Kongresu, na něž Donald Trump rasisticky zaútočil, obvinily amerického prezidenta, že prosazuje agendu "bělošských nacionalistů" a apelovaly na americkou veřejnost, aby se nenechala vyprovokovat jeho konfliktní rétorikou.



Na společné tiskové konferenci na Kapitolu promluvily poslankyně poté, co se Trump vyjádřil, že by se měly "vrátit" do "zločinností promořených zemí", odkud prý přišly (tři z nich se narodily v USA). Trumpovy výroky vyvolaly odsouzení v USA i po celém světě.Poslankyně, Ilhan Omarová z Minnesoty, Alexandria Ocasio-Cortez z New Yorku, Rashida Tlaibová z Michiganu, a Ayanna Pressleyová z Massachusetts, charakterizovaly Trumpovy výroky jako "otevřeně rasistický" útok na zvolené vedoucí představitele a na pokus odvést pozornost od korupční a nelidské praxe jeho vlády."Je to ničivé odvádění pozornosti od otázek péče, problémů a následků pro americký lid, k jejichž řešení jsme dostaly od našich voličů rozhodný mandát," konstatovala Presleyová, která je první černoškou, zvolenou v Massachusetts do Kongresu."Toto je agenda bělošských nacionalistů, ať se to děje v chat roomech, nebo v celostátní televizi a teď dokonce i v zahradě Bílého domu," konstatovala Omarová, která toto charakterizovala jako "klíčový moment v naší zemi". Dodala, že "oči historie" sledují, co se děje.Omarová citovala vulgární výroky Donalda Trumpa o ženách, neběloších a o afrických zemích a poukázala na to, že Trump "otevřeně porušil svou prezidentskou přísahu" tím, že dovoluje "porušování lidských práv" na americko-mexické hranici a že se spikl během prezidentské kampaně v roce 2016 s cizí mocností."Je načase, abychom přestali dovolovat tomuto prezidentu, aby zesměšňoval naši ústavu," konstatovala. "Je na čase provést impeachment (odvolání) tohoto prezidenta.Ocasio-Cortez, která se narodila v newyorském Bronxu, konstatovala, že ji Trumpovy výroky "nepřekvapují". "Tento prezident ... neví jak hájit svou politickou strategii, a tak na nás osobně útočí."Tlaibová, která se narodila v Detroitu palestinským imigrantům, znovu požadovala odvolání Trumpa za jeho "naprosté ignorování a nedostatek respektu vůči americké ústavě". "Bohužel toto není poprvé, ani to nebude naposledy, co slyšíme odporné fanatické výroky od tohoto prezidenta," řekla Tlaibová. "Víme, že tohle on je." Zdůraznila ale, že se dál bude soustřeďovat na priority, o nichž ví, že je její voliči považují za důležité, včetně situace na americké hranici, včetně chudoby v USA a nutnosti rozšířit přístup ke zdravotnictví.V době, kdy poslankyně mluvily na tiskové konferenci, psal Trump na Twitteru, že "tyto poslankyně podporují socialismus, nenávist vůči Izraeli a USA. Není to dobré pro Demokratickou stranu!"Podrobnosti v angličtině ZDE