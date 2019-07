Jak se udigitalizovat, aneb "Pokrokem" do záhuby

15. 7. 2019 / Karel Dolejší

Americký stát Georgia se chystá utratit 150 milionů dolarů za nový digitální volební systém. Učiní tak i přes varování počítačových expertů, že v současnosti neexistuje dostatečně účinný způsob, jak digitální volební systém uspokojivě zabezpečit a vyhnout se jeho manipulaci vnějšími aktéry. Takže nový systém bude dokonce ještě zranitelnější než zastaralý současný. A úřady nebudou respektovat ani doporučení ohledně návratu k ručně vyplňovaným papírovým lístkům spojeného s audity volebních rizik - jako k odzkoušenému bezpečnému postupu, který prokazatelně dokáže uspokojivě fungovat.

Nadšení pro digitální volební systémy nepolevuje; u nás na ně pějí chválu Piráti. A stručně řečeno, rýsuje se před námi značně nebezpečný širší trend.

Zbraňové systémy a satelity využívané Pentagonem jsou totiž také mimořádně zranitelné hackerskými útoky ZDE ZDE. Experti dokonce radí vojákům, aby předem předpokládali, že jimi využívané klíčové systémy se již staly terčem úspěšného hackingu ZDE.

Internet věcí dále zmnohonásobuje zranitelnost západní infrastruktury ZDE ZDE. Zatímco v minulosti by musel být útočník fyzicky přítomen na vašem území, aby způsobil alespoň přibližně srovnatelné škody, nyní může pomýšlet na vyřazení klíčové informační i fyzické infrastruktury celé komunity třeba i prostřednictvím jediné "supermoderní" lednice v čísi kuchyni, která je údajně "inteligentní" - a přitom ji lze snadno "napíchnout" ZDE.

Zmíněné tři příklady - nezabezpečené a dokonce nezabezpečitelné elektronické volební systémy zpochybňující legitimitu voleb, zbytečně propojené a nezabezpečené zbraňové a satelitní systémy, zbytečné, drahé a nic podstatného nepřinášející zavádění nové generace domácích spotřebičů v rámci vytváření "internetu věcí", které zmnohonásobuje zranitelnost digitální i fyzické infrastruktury západních společností - představují ilustrativní ukázky toho, jak bezmyšlenkovitý a idolatrický postoj k "technologickému pokroku" přebíjí všechno ostatní, včetně pudu sebezáchovy.

V podmínkách obnoveného velmocenského soupeření, které k setrvalým hrozbám ze strany nestátních aktérů přidává ještě i podvratné úsilí mocných státních entit, se Západ až do této chvíle chová víceméně sebevražedně a o zabezpečení digitalizovaných systémů se až do této chvíle stará naprosto nedostatečně. Zdaleka nejde jen o tolik medializovanou čínskou firmu Huawei, která představuje pouhou špičku ledovce. Nejen že Západ nedokáže najít odpověď na systematickou manipulaci veřejného mínění ze strany svých protivníků; vedle toho jim ještě doširoka otevírá dveře k manipulaci volebních výsledků pro případ, že by samotná manipulace hlasujícími nestačila. Předem jim také neuvěřitelně zjednodušuje snahy vyřadit v případě potřeby z činnosti klíčové průzkumné, zpravodajské a zbraňové systémy i kompletní civilní infrastrukturu.

Shrnuto a podtrženo: Co více by mohl Západ udělat pro to, aby příští konflikt se svými konkurenty na celé čáře prohrál? Jaký lepší dárek by ještě mohl svým protivníkům dát, než jsou štědré investice do systémů prokazatelně snižujících jeho bezpečnost?