Nová studená válka v Africe?

12. 7. 2019

USA představily investiční agenturu spravující 60 miliard dolarů a usilující o investice do nízkopříjmových a středněpříjmových zemí, se zvláštním zřetelem k Africe. Stalo se tak šest měsíců poté, co americký poradce pro národní bezpečnost John Bolton předložil "Novou africkou strategii" Trumpovy administrativy, která zmiňuje hlavní obavu: Čína a Rusko "záměrně a agresivně" zaměřující své investice do regionu, aby získaly konkurenční výhodu nad USA, píše Mehari Taddele Maru.

