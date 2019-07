V Británii, neuvěřitelně, se mluví o omezení svobody tisku

13. 7. 2019

Foto: Britský ministr zahraničí Jeremy Hunt



Britský konzervativní ministr obrany a zřejmě neúspěšný kandidát na premiéra Jeremy Hunt se postavil na obranu práva tisku zveřejnit prozrazené tajné diplomatické depeše, které posílal do Londýna britský velvyslanec ve Washingtonu Sir Kim Darroch.



Londýnská policie zahájila trestní vyšetřování ohledně toho, kdo depeše prozrazil. Policie pohrozila sdělovacím prostředkům trestním stíháním za to, že depeše zveřejnily.

Bývalý britský konzervativní ministr financí George Osborne (v éře Davida Camerona), který je v současnosti šéfredaktorem londýnského deníku Evening Standard, a další šéfredaktoři obvinili Scotland Yard, že se pokouší omezovat svobodu tisku.Jeremy Hunt napsal na Twitteru: "Prozrazení těch depeší poškodilo britsko-americké vztahy a stálo loajálního velvyslance jeho místo, takže osobu, za to odpovědnou, je nutno pohnat k odpovědnosti. Ale absolutně hájím právo tisku zveřejnit tyto prozrazené depeše, pokud je obdrží a usoudí, že je jejich vydání ve veřejném zájmu. To je jeho práce."Bývalý konzervativní ministr obrany Michael Fallon řekl v rozhlase, že by novináři měli být podřízeni britskému Zákonu o utajovaných skutečnostech.George Osborne ostře kritizoval prohlášení londýnské Metropolitní policie, která varovala tisk, aby takové prozrazené depeše nepublikoval. Toto varování je podle něho "pošetilé". Osborne konstatoval: "Kdybych byl šéfem londýnské Metropolitní policie a chtěl bych si udržet svou důvěryhodnost, rychle bych se distancoval od tohoto velmi stupidního a pošetilého prohlášení od nižšího pracovníka, který nerozumí skoro ničemu ohledně svobody tisku."Tim Shipman, politický editor Sunday Times, kritizoval "zlověstné, absurdní, protidemokratické prohlášení, které vyhrožuje novinářům zatčením za otištění prozrazených vládních informací", a otázal se londýnské Metropolitní policie na Twitteru: "Chápete vůbec svobodnou společnost? Nežijeme v Rusku." Liberálnědemokratický poslanec Norman Lamb varoval, že výroky policie naznačují "pád po šikmé ploše do policejního státu".Podrobnosti v angličtině ZDE