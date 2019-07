Jak by vypadala americko-íránská válka

10. 7. 2019

Smrtící počáteční útok. Takřka nevysledovatelní, nelítostní proxies šířící chaos na mnoha kontinentech. Nákladné chybné kalkulace. A tisíce - možná statisíce - zabitých v konfliktu, před nímž by válka v Iráku bledla, píše Alex Ward.

Vítejte v americko-íránské válce, která má potenciál stát se jedním z nejhorších konfliktů v historii.

Pat mezi Washingtonem a Teheránem trvá již měsíce a konec není v dohledu. USA uvalily na íránskou ekonomiku zničující sankce kvůli podpoře terorismu a raketovému programu, kromě jiného, poté co vloni odstoupily od jaderné dohody z roku 2015. Íránská odveta má podobu porušení některých částí jaderné dohody a sestřelení amerického vojenského bezpilotního prostředku.

Prezident Donald Trump prohlásil, že USA byly vzdáleny 10 minut od startu letadel a shazování bomb na Írán. Pokud by Trump provedl plánovaný úder, oba státy by nyní byly v mnohem násilnějším a krvavějším konfliktu.

Je důležité, že lídři obou zemí tvrdí, že si válku nepřejí. Avšak možnost jejího propuknutí by přesto neměla být zcela vylučována, zejména od té doby, co íránská urážka mířící na Trumpa vedla k hrozbě "vyhlazením" za útok na cokoliv amerického. Jinými slovy, Teherán nemusí zabít žádné americké vojáky, diplomaty nebo občany, aby si vysloužil vojenskou odpověď - úplně stačí, aby se o to pokusil.

Podrobnosti v angličtině: ZDE