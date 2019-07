Britský násilník a fašista žádá Trumpa o politický azyl v USA

9. 7. 2019

Tommy Robinson, pravým jménem Stephen Yaxley-Lennon, byl minulý týden shledán vinným z trestného činu pohrdání soudem.



Robinson nedávno ohrozil soudní proces se sexuálními násilníky v severní Anglii, kteří sexuálně zneužívali zranitelné mladé Angličanky, protože navzdory zákazu medializace, aby nebyla ovlivněna porota, což by vedlo ke zrušení soudního stíhání, vysílal před soudní síní na Facebooku sprosté útoky proti obžalovaným.



Robinson vystoupil na americkém konspiračním kanálu InfoWars a apeloval tam na Donalda Trumpa o pomoc.



Robinson potom nadával "globalistům", médiím a "politické korektnosti" a obvinil britskou vládu, že se o snaží "umlčet".Konspirační teoretik Alex Jones, spravující kanál InfoWars, tvrdil, že Donald Trump jeho kanál "sleduje" a přislíbil, že videozáznam Robinsonova apelu pošle do Bílého domu."Prosím Donalda Trumpa, prosím americkou vládu, aby se zabývala mým případem. Potřebuju evakuaci z této země, protože tu pracují temné síly."Robinson tvrdí, že pokud by byl uvězněn, bude v britských věznicích usmrcen, protože "britská vězení ovládají džihadistické gangy"."Toto je přímý apel jménem mé rodiny - my milujeme Spojené státy. Zde v Británii nemám budoucnost. Tato země už padla."Podpora pro Robinsona v USA sílí. Donald Trump Junior mu na Twitteru vyjádřil podporu a Trumpův vyslanec pro mezinárodní náboženskou svobodu loni ohledně Robinsonova uvěznění protestoval britské vládě.Republikánští kongresmani pozvali Robinsona do Washingtonu, ale nedostal včas vízum. Předtím bylo Robinsonovi odmítnuto americké vízum, protože má záznamy v trestním rejstříku: byl odsouzen za násilné činy, vlastnictví drog a přestupky proti veřejnému pořádku. Robinson byl také uvězněn za to, že v roce 2012 ilegálně navštívil New York: použil k cestě pas svého známého.Soudci britského Vysokého soudu v těchto dnech konstatovali, že Robinson porušil mediální embargo na zpravodajství o procesu s pachateli sexuálního zneužívání mladistvých, který se konal v Leedsu v květnu 2018. Robinsonovo živé "zpravodajství" na Facebooku vyvolalo žádost pěti obhájců obviněných, aby byla rozpuštěna porota tohoto soudního procesu, která jednala o vině mužů, kteří znásilňovali dívky v severoanglickém městě Huddersfield.Podrobnosti v angličtině ZDE K tomu: https://blisty.cz/art/94650-pour-a-chalankova-si-pozvali-do-poslanecke-snemovny-k-diskusi-nasilnika-kriminalnika-recidivistu