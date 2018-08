Tommy Robinson - nebezpečný násilník digitálních sítí

6. 8. 2018

Poprvé byl Robinson odsouzen za to, že zaútočil fyzicky na policistu, který se snažil bránit jeho dívku před Robinsonovými fackami. Byl také odsouzen za finanční podvod s hypotékou a dvakrát za pohrdání soudem. Není to hrdina, je to darebák a násilník.

Tommy Robinson ví, že tradiční instituce západních demokracií byly za posledních dvacet let drasticky oslabeny: důvěra veřejnosti v parlament, vládu, tradiční média a finanční pořádek je absolutně minimální. Imunitní systém starých dobrých politických struktur je zničen.Oxfordský akademik Philip N. Howard argumentuje ve své knize Pax Technica: "Stát, politická strana, občanská organizace, občan: to jsou staré kategorie z před-digitálního světa." Máme-li pochopit nový svět, musíme zkoumat systém vztahů mezi lidmi a digitálními nástroji.Lidé jako Tommy Robinson vědí, kam patří, na ulici, na mobil. Jsou neustále online.Je absolutně důležité, aby nejednali v izolaci. Fungují ve světě sítí, kde zmizel tradiční rozdíl mezi slušnou politikou a hospodským násilnictvím a byl nahrazen sítí vztahů, které skrze prostředníky a algoritmy nakonec propojují Trumpův Bílý dům s Kremlem, s tábory hackerů a násilníky, kteří se prezentují jako nepřátelé establishmentu. Typickým představitelem této ultrapravicové konektivity je Steve Bannon, který se nyní snaží sjednocovat nacionalistické strany v Evropě.Interpretovat to jako spiknutí by bylo staré myšlení. Je to síť, v níž je Bannon hlavním kabelem, který spojuje britskou Dolní sněmovnu (jednal s konzervativci Borisem Johnsonem a Michaelem Govem) s pouličním aktivismem. A vynoří se další. Je to nebezpečné v dnešní destabilizující se společnosti.Správnou reakcí na tohoto samolibého kriminálníka je porazit ho v jeho vlastní hře lepšími sítěmi, lepšími argumenty a levicovou politikou., která osloví veřejnost a ne jen sama sebe. Robinsonova falešná legenda je varováním. Musíme být připraveni na to, co přijde dál.Podrobnosti v angličtině ZDE