Británie: Jeremy Corbyn jako lídr opozice selhává

Země na klíčové křižovatce. Labour Party ochromena rasistickým skandálem

8. 8. 2018

Málokdy měla Británie větší potřebu efektivní opozice, uvádí editorial Financial Times. Vláda Theresy Mayové udělala z brexitu chaos - nedokáže zajistit pokrok v Bruselu ani kompromis doma. Konzervativní strana propadla vnitřním válkám ohledně vztahu k EU. Labouristé by měli tuto selhávající administrativu volat k odpovědnosti přesnou kritikou a jasnými politickými alternativami.

Nicméně v jednom z nejosudovějších momentů moderních britských dějin opozice prostě chybí. Vina leží na jejím lídrovi, Jeremy Corbynovi, který opět vyvolal otázky ohledně své způsobilosti vést seriózní politickou stranu, natožpak řídit ekonomiku náležející do skupiny G7.

Problém labouristů s antisemitismem se opět rozhořel po zveřejnění nového stranického kodexu definujícího antisemitismus. Logickým krokem by bylo plně přijmout definici antisemitismu od Mezinárodní aliance pro připomínání holokaustu, jak to udělaly britská vláda, administrativy ve Skotsku a Walesu a přes 130 místních zastupitelstev. Avšak Corbyn přijal tuto definici bez čtyř klíčových příkladů antisemitismu - jako je obviňování britských židů z větší loajality k Izraeli než k Británii. To poskytlo další prostor konspiračním teoretikům vegetujícím na okraji jeho strany.

Jak se často stává na politickém okraji, labouristé za Corbyna se uzavřeli do ideologické černé díry. Někteří z poslanců se vyslovili proti přístupu, který dává prostor antisemitským konspirologům, avšak místo aby jim naslouchali, čelí disciplinárnímu řízení.

U tohoto tématu Corbyn důsledně předvádí své špatné instinkty. Místo aby se soustředil na potrestání těch, kdo šíří nenávist, zdá se, že je zejména znepokojen kritikou svých činů. Jeho příznivci stále více připomínají kult osobnosti a jakoukoliv kritiku Corbyna si berou osobně.

Řešení je prosté. Bohužel, zdá se, že Corbyn nechce čelit svým nejhorším tendencím a přijmout definici IHRA, ukončit disciplinární řízení proti poslancům a rychleji reagovat na další obvinění z antisemitismu. V tak složité době si Corbynova strana i země zaslouží něco lepšího.

Podrobnosti v angličtině: ZDE